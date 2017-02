Tres puntos, o más

El jugador del Naturpellet Buitre se va de dos rivales del Elche. / KAMARERO

El encuentro de este sábado disputarán el Naturpellet Segovia Futsal con el Elche es de los más importantes de la temporada para el conjunto segoviano. Después de perder la iniciativa en la clasificación a manos del Antequera tras sumar tres empates consecutivos, el conjunto segoviano tiene que comenzar a presionar al cuadro malagueño, y nada mejor que hacerlo venciendo en casa al último rival que le derrotó, abriendo de paso una brecha de siete puntos con respecto al equipo ilicitano.



Será de esos encuentros duros de los de verdad, porque el Elche pone en juego en el Pedro Delgado sus últimas opciones de aspirar al ascenso directo, y saldrá a buscar los tres puntos ante un Naturpellet que supone algo tocado después de sumar tres puntos de los últimos nueve.



Otra cosa es que el equipo segoviano no haya hecho terapia, buscando el refuerzo positivo de estar pasando el tramo más duro del calendario sin conocer la derrota. Diego Gacimartín, que finalmente podrá sentarse en el banquillo y podría recuperar a todos sus jugadores, tiene claro que ante el Elche la victoria es obligada, por más que el empate tampoco sea del todo negativo ya que se mantendrían las diferencias.



Se espera un encuentro de poder a poder, con dos conjuntos que tienen en la posesión del balón su mejor baza, y que cuentan bajo los palos con dos de los mejores guardametas de la categoría. No sería la primera ocasión que Rafa amargara la tarde a los jugadores segovianos, que ya lo hizo en un buen número de ocasiones jugando en Primera División, mientras que en el lado local, el promedio de poco más de dos goles encajados por partido pone en evidencia que Cidao echa el candado cuando la defensa del Naturpellet no puede contener a los ataques rivales.



El club busca una respuesta masiva de aficionados de cara al importante encuentro, y así ha establecido que, por cada entrada que se adquiera en taquilla, se regale otra. De esta manera se pretende que el Pedro Delgado vuelva a registrar una gran entrada, y así el equipo se sienta más arropado. No en vano llega el tramo decisivo de la competición, y el Naturpellet se encuentra en una gran posición para cumplir sus objetivos.

