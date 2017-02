Darío Ajo intenta el lanzamiento desde los seis metros ante la oposición de un defensor. / AMADOR MARUGÁN

El Viveros Herol Nava tenía la semana pasada dos caminos para intentar salvar la categoría, uno asequible y otro bastante más complicado. El asequible pasaba por ganar en la cancha del Bordils, poner cuatro puntos más el gol/average de diferencia con respecto al conjunto catalán, al que metería en la plaza de descenso, y ascender a la décima plaza de la clasificación, con la posibilidad de continuar escalando posiciones aprovechando una buena racha de resultados.



Pero... el equipo de Óscar Perales perdió en Gerona, se coloca solo un punto por encima del descenso, y tiene toda la pinta de que ha escogido el camino difícil, el que le obliga a ganar (en casa como única ventaja, aunque no menor) a equipos de mucha entidad que aspiran a jugar la fase de ascenso a Asobal, cuando no a ocupar la primera plaza que les coloca directamente en la máxima categoría del balonmano nacional.



En esta tesitura se encuentra el Teucro gallego, actual líder de la División de Honor Plata que aspira a retornar a la categoría que perdió la pasada campaña. Con tan solo dos partidos perdidos en toda la competición, el equipo que dirige Enrique Domínguez practica un balonmano extraordinariamente rápido, con ataques en primera oleada que no permiten armarse a las defensas, y sin renunciar en absoluto al intercambio de goles, porque la veteranía de su plantilla le lleva a saber cómo gestionar los marcadores a favor aunque sean por diferencias escasas, como la que la pasada semana le llevó a ganar al Balonmano Torrelavega.

Más ataque que defensa A tener muy en cuenta en el ataque gallego, Carlos Alberto García Freijeiro, el extremo derecho que suma 118 tantos en lo que va de temporada. El ataque navero deberá tratar de que las pérdidas de balón tiendan a cero para evitar la rapidez de este jugador que, además, cuenta con un amplio repertorio de lanzamientos escorados en el ataque estático.



Su mejor socio en la faceta ofensiva es el lateral que le acompaña, el gijonés Daniel Hernández Menéndez. Su valía no son solo los 87 tantos y la especialidad de la casa, el lanzamiento seco desde el exterior, sino la capacidad para trenzar jugadas con el resto de piezas de la primera línea. Por el otro lado del lateral, David García Pichel (77) y en el centro Borja Méndez, el ex del Academia Octavio, que sabe cómo llevar la batuta de uno de los ataques más demoledores de la División Honor Plata.



Así que el Viveros Herol Nava deberá mostrar su mejor versión, la que enseñó hace dos semanas frente al Palma del Río, si quiere imponerse a un líder que, pase lo que pase en Nava de la Asunción, continuará manteniendo su privilegiada posición. La capacidad de concentración del conjunto navero se verá puesta a prueba por un equipo que quizá no defienda como el mejor, pero que tiene una portería de mucha calidad, sin la que el Teucro sería bastante más vulgar, y cuenta con un ataque brillante, que sin duda va a poner a prueba el 6:0 defensivo del Viveros Herol, que en principio se plantea como el sistema con el que el equipo de casa iniciará el encuentro.

Todos disponibles En principio, y salvo sorpresa de última hora, Perales podrá contar con los mismos jugadores que la pasada jornada perdieron en Bordils, que son los mismos que vencieron a Palma. Habrá que comprobar si el Viveros Herol Nava es capaz de mostrar la cara ‘A’, la del conjunto que sale a ganar los partidos sin esperar a que el rival le ceda la iniciativa, o la cara ‘B’, la que tristemente enseña con asiduidad lejos del frontón, la de un conjunto con importantes lagunas de concentración, y que solo vuelve a los partidos y apuesta por ellos cuando está demasiado lejos en el marcador. El conjunto segoviano ha elegido el camino difícil para lograr la permanencia, lo bueno es que tiene capacidad para recorrerlo con éxito.

