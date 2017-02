La Segoviana quiere ejercer de líder en un campo complicado

Domingo controla el balón, presionado por un jugador del Uxama durante el encuentro de ida. / EL ADELANTADO

En su camino hacia el título de Liga, la Gimnástica Segoviana está logrando superar todos los obstáculos con los que se ha encontrado, minimizándolos de tal manera que ha dado la impresión de que para el conjunto azulgrana la temporada está siendo un coser y cantar. Y nada más lejos de la realidad.



Después de la victoria contundente ante el Numancia B, que se fraguó en la última media hora de encuentro, el conjunto azulgrana visita hoy (16.45 horas) uno de esos campos que tienen su ‘miga’, el del Burgo de Osma donde le espera un Spórting Uxama que se mantiene de manera más o menos cómoda en el centro de la tabla, todo un logro teniendo en cuenta cómo está el grupo octavo en esas posiciones, y que en el encuentro de ida fue de los pocos capaces de soportar la presión de la Segoviana en La Albuera, de donde arrancó un 0-0 gracias a un impenetrable sistema defensivo.



No han cambiado demasiadas cosas con respecto a este partido, ya que la Segoviana sigue siendo uno de los equipos más goleadores de las ligas nacionales, y el Uxama continúa suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para equipos ofensivos. Sin ir más lejos, el Astorga solo pudo firmar un empate con los sorianos en La Eragudina, y gracias.



Abraham García tiene disponibles a los mismos jugadores de la pasada jornada, por lo que tendrá la posibilidad de hacer cambios en el once, o bien de no tocar lo que funciona y apostar por los mismos del Numancia B. La posibilidad de que Anel vuelva a entrar en el eje de la defensa es cierta, como también lo es que todos los descansos que se le puedan dar al central serán ganancia de cara a un play off de ascenso del que ya comienzan a descontarse las jornadas para que la Segoviana firme su clasificación matemática. Pero el líder no quiere relajaciones, y busca ejercer en un campo siempre difícil, y ante un oponente que sabe cómo jugarle.

