El Monteresma llega a tiempo para apuntarse a la lucha por el título

El jugador del Monteresma controla la pelota en el partido ante el Quintanar en la imagen de archivo. / KAMARERO

La primera categoría de la competición provincial de fútbol se está poniendo de lo más emocionante en lo que a la pelea por el título de liga se refiere. El Arcángel, que durante la primera vuelta se mostró como el conjunto más sólido, está atravesando por no pocos problemas en un 2017 en el que ya cuenta con dos encuentros aplazados por el mal tiempo, el segundo de ellos el pasado fin de semana frente al San Lorenzo, que fue literalmente imposible de disputarse.



Este hecho está propiciando que varios conjuntos se acerquen a la primera plaza. Se ha colocado como primero de los perseguidores el CD Quintanar, que disputó un encuentro cómodo frente a un Cuéllar Santa Teresa que no puedo oponer una excesiva respuesta al conjunto amarillo, que en la primera parte ya había dejado el encuentro decidido.



El Quintanar supera en la tabla al Turégano, que en su campo de El Burgo disputó el partido más interesante de la jornada frente a un Monteresma que estaba yendo a más en la competición. El encuentro comenzó con los de Palazuelos marcando el 0-1, pero el equipo local pasó a controlar el juego, y aprovechó dos envíos al área para darle la vuelta al marcador. En los últimos minutos del partido, el Monteresma tiró de la heroica para empatar primero el encuentro, y posteriormente darle la vuelta al marcador, sumando tres puntos que le enganchan a la pelea por el título, algo que en la primera vuelta de la Liga parecía complicado de conseguir.



Otro de los equipos que se ha apuntado a esa lucha es el Cantalejo, que tuvo que trabajar de firme para conseguir llevarse la victoria en el encuentro que le midió en el campo de El Hoyal al Spórting Riazano, que apostó fuerte por la victoria, se puso por delante en el marcador, y durante cerca de una hora estuvo en disposición de ganar el partido. Pero el equipo briquero volteó el marcador con dos goles en menos de cinco minutos, y logró un triunfo que también le coloca a tres puntos de la primera plaza.



Algo más lejos se mantiene el Mozoncillo, que derrotó con algunos apuros al Ie University en El Arevalillo. El equipo local no pudo certificar su victoria hasta prácticamente los minutos finales frente a un cuadro universitario que no consigue salir de las plazas de descenso a Segunda.



En el Cristo del Valle de Villacastín, el Prádena logró los tres puntos tras conseguir una trabajada victoria ante un equipo local con poca puntería en ataque, y que pierde la oportunidad de ascender posiciones en la clasificación, y ve cómo se le acercan por detrás el Cantimpalos y el Carbonero, que se repartieron los puntos en un espectacular partido en el que el equipo cantimpalense, pese a adelantarse en dos ocasiones, sufrió para sumar un empate.

Nadie quiere ceder En la segunda categoría prosigue la lucha por el liderato entre el Cabezuela, la Ayllonesa y el Coca. Los tres conjuntos consiguieron ganar en sus respectivos compromisos, Cabezuela y Ayllonesa con comodidad, el Coca con muchos más apuros, por lo que una jornada más se mantiene el pulso, con el Sierra de la Mujer Muerta aún demasiado lejos como para aspirar a ponerles en discusión una de las dos plazas de ascenso.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.