UPyD pide que los políticos salgan de los consejos de las entidades financieras

UPyD vuelve a insistir en la necesidad de que los políticos dejen de formar parte de los órganos reguladores, los consejos de las entidades financieras y otros organismos que no deberían estar politizados, a su parecer.

En este sentido, desde la Dirección nacional del partido apuntaron ayer que “tras conocer la imputación de diversos miembros que formaban parte de los organismos reguladores cuando se produjo la salida a bolsa de Bankia —Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España; Julio Segura, expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); Fernando Restoy, número dos de la CNMV en el momento de la salida a Bolsa y subgobernador del Banco de España desde junio de 2012 hasta el pasado 4 de enero; y Javier Aríztegui, exsubgobernador entre abril de 2009 a junio de 2012, entre otros—, UPyD insiste en la despolitización de estos órganos para evitar que se puedan repetir casos de fraude como el que se está juzgando. Este cambio esencial”.

Desde UPyD - Centrados en Segovia, el portavoz del grupo municipal, Cosme Aranguren, apunta en la misma dirección, asegurando que “los políticos no tienen que manejar ni las cajas, ni los entes reguladores, porque para eso están los técnicos. Mientras sigamos los políticos donde no tenemos que estar (ya estamos en nuestras instituciones), esto seguirá pasando”.

Y es que en Segovia no hace falta buscar fuera los conflictos que esta situación crea, ya que el caso de Caja Segovia lo refleja. Así por ejemplo, recuerda Aranguren, Elena García Gil consta como investigada por el caso de las prejubilaciones y, a la vez, es miembro del Patronato de la Fundación Caja Segovia, lo que supone “un grandísimo conflicto de intereses, porque es investigada y para su defensa quiere deslegitimar la acusación particular de la Fundación”, considerada como la víctima en este caso.

“Lo que tiene que hacer es dimitir como vocal de la Fundación, porque en una reunión en la que se cuente cómo va a actuar la Fundación ella estará presente y eso no puede ser, porque ella no va a contar cómo es su estrategia de defensa, pero se entera de la de la acusación”, insiste Aranguren.

Sobre el proceso en sí, explica que aún no se sabe nada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción sobre la apertura del juicio oral, después del auto de la Audiencia Provincial que insta a ello.

Pero desde UPyD - Centrados en Segovia trabajan ya para personarse como acusación popular en el momento en el que se abra el juicio. Además, recuerda que aún no se ha puesto en marcha la campaña de crowdfunding para recaudar las aportaciones de los ciudadanos que quieran colaborar con la asociación en este caso, aunque son muchas las personas que ya están preguntando cómo hacer llegar sus aportaciones, asegura Aranguren, lo que demuestra el interés de los segovianos en que este cao se cierre de una manera positiva para la Fundación.

