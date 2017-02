Un diluvio de 180 litros/m2 asola el núcleo de La Estación de El Espinar

Estado en que quedó una calle de La Estación de El Espinar. / Pedro Merino

“Llovía, llovía, y no dejaba de llover”. Así explicaba ayer un vecino de La Estación de El Espinar lo acontecido en su núcleo. Los vecinos miraban a las nubes, esperando que escampase. Pero no. Nadie en La Estación olvidará el domingo 12 de febrero de 2017. En las primeras horas, de noche, ya había caído agua en abundancia (16,6 litros por metro cuadrado hasta las seis de la madrugada). Amaneció descargando con fuerza y así siguió. Desde las seis a mediodía se recogieron 29,4 litros por metro cuadrado. Nada cambió al pasar el ecuador de la jornada. En las siguientes seis horas, otros 18,2 litros por metro cuadrado. La preocupación del vecindario empezaba a tornarse en miedo. Y todavía no había llegado lo peor. Desde las seis de la tarde a las doce una tromba regó con 58,24 litros por metro cuadrado La Estación. En 24 horas se sumaban casi 130 litros por metro cuadrado. Una barbaridad. Y el cielo no daba un respiro.

La noche del domingo al lunes fue especialmente complicada en La Estación. Los pequeños arroyos serranos se habían desbordado y el agua, con furia, irrumpió en las calles del núcleo, causando graves daños a su paso. Y continuaba lloviendo sin parar...

El panorama que presentaba a primera hora de ayer La Estación era más propio de un terremoto o un tornado al de un aguacero. Las alcantarillas no pudieron evacuar todo el líquido, generándose grandes balsas. En su impetuoso camino, el agua había conseguido en algunas zonas excavar bajo el asfalto de las calles, deshaciendo a continuación como azucarillo el material que encontraba, lo que provocó que el pavimento se viniera literalmente abajo en diversos puntos. Además, la riada arrampló con gruesos muros de fincas y se llevó también por delante árboles y farolas. Así las cosas, el alumbrado público quedó dañado en diversas zonas, al igual que la red de saneamiento...

Durante horas, el acceso por carretera a La Estación quedó cortado, por el peligro de que los coches fueran arrastrados por la riada.

La línea de ferrocarril no frenó el curso del agua. De hecho, también sufrió su violencia. Llamaba la atención, en las inmediaciones de La Estación, la imagen de unos raíles en el aire, después de que la riada hubiera derrumbado los montículos de piedra sobre los que asentaban. No demasiado lejos, otro problema, grave, al haber cedido parcialmente un terraplén sobre el que se había instalado una torre de electrificación para dar suministro a los trenes.

“Estamos absolutamente desbordados”, reconocía, a media mañana, la alcaldesa de El Espinar, Alicia Palomo, quien quería agradecer el trabajo de los empleados municipales y la colaboración de la Guardia Civil, Bomberos de Segovia y personal de la Diputación que acudió a La Estación para participar en las tareas.

En la zona más afectada de La Estación, Palomo calculaba que “alrededor de 40 casas” habrían sufrido inundaciones. En la tarde de ayer, los propietarios hubieron de esmerarse para achicar agua de sus garajes con bombas.

Por lo que respecta a la línea férrea, ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), informó de la suspensión del servicio entre Cercedilla y Segovia. La causa, “desprendimientos de tierras y piedras entre Tablada y El Espinar”. ADIF, aunque movilizó personal de ‘Mantenimiento de Infraestructuras’ para intentar solucionar el problema, no pudo indicar cuando se producirá el restablecimiento del servicio. “Mañana (por hoy), se realizará una previsión en función de la marcha de los trabajos y las condiciones atmosféricas”.

Las labores de ADIF así como los primeros pasos para cuantificar los daños se llevaron a cabo mientras la lluvia se obstinaba en no querer cesar. En las primeras doce horas de ayer cayeron otros 51 litros por metro cuadrado, lo que sumado a los cerca de 130 del día anterior superan los 180, una cifra al parecer nunca antes registrada en el lugar.

Si bien La Estación fue el núcleo que con mayor severidad ha padecido este auténtico diluvio, San Rafael no se quedó muy atrás.

A la travesía de San Rafael llegó, procedente de las calles que allí desembocan, abundante agua, acompañada con restos del pinar y piedras. Las balsas formadas no obligaron en ningún momento a cortar el tráfico rodado que, eso sí, hubo de circular por ese punto con precaución. Por otra parte, un buen número de los comercios más céntricos de San Rafael tuvo, antes de abrir al público, que quitar el lodo que había entrado por debajo de las puertas. El acceso al colegio público no fue sencillo para los escolares, por la cantidad de agua que bajaba por la calle donde se sitúa la entrada principal, pero finalmente no se suspendieron las clases. La riada ha desmantelado la zona de huertos de San Rafael; las escasas plantas existentes en esta época del año, así como diversos enseres de los hortelanos, se han perdido.

En dos otros dos núcleos del término municipal, El Espinar y Los Ángeles de San Rafael, los daños han sido “limitados”.

En vista del desastre, la alcaldesa anunció que la corporación celebrará hoy (18,00 horas) un pleno urgente para iniciar la tramitación tendente a declarar ‘zona catastrófica’ a la afectada por el suceso.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.