El PSOE apremia a Méndez de Vigo a rebajar el IVA cultural en la sesión de control en el Senado

El portavoz socialista en materia de Cultura, Félix Montes, apremió en la sesión de control en el Senado al Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, a que devuelva el IVA reducido a las artes escénicas y aseguró que “no hacerlo sería despreciar, perseguir y discriminar de nuevo a nuestro cine y a sus gentes”. “Y, una vez más, no sería por economía, sino por ideología”, añadió.

Durante la formulación de una pregunta oral al ministro, ante el pleno del Senado, Montes recordó que en la gala de entrega de los premios Goya, Ana Belén, premiada con el Goya de Honor, afirmó que “la profesión cinematográfica no se merece tanto desprecio de sus gobernantes”. “Duras palabras pero, lamentablemente, ciertas y justificadas ante el maltrato que el Gobierno del PP ha tenido para con nuestra cultura en general y con las gentes del cine en particular”, remachó el senador socialista.

En la misma línea, incidió en que desde 2012 el Gobierno del PP “golpea muy duro” a la cultura en general y a las artes escénicas —cine, teatro y música en directo— en particular. Así, criticó los tremendos recortes presupuestarios, “superiores al 35 por ciento en cinematografía” y la “injustificable política fiscal” que ha elevado en 13 puntos el IVA aplicable.

En este punto, Montes puso de manifiesto que dichos ajustes y la subida del IVA han ocasionado “la destrucción de empleo, la desaparición de empresas, la bajada del 20 por ciento en el número de entradas, el cierre de teatros, de cines —tenemos 160 salas y 460 pantallas menos que en 2011— y menos conciertos”.

“Un desastre que además, como le decía en esta misma Cámara el 7 de julio de 2015, ha sido un fiasco recaudatorio para el Estado al disminuir los ingresos por otros impuestos como el IRPF o el impuesto de sociedades”, subrayó, antes de recordar a Méndez de Vigo que “ya se comprometió a ello en la fecha citada” pero que sus recientes declaraciones al respecto están generando muchas dudas e inquietud. “Por ello, mi pregunta: ¿Cómo, cuándo y a qué sectores piensa el Gobierno bajar el IVA cultural?”, recalcó.

Tras todo lo expuesto, Montes insistió en la necesidad y en la urgencia de “rectificar” y que las artes escénicas vuelvan al IVA reducido.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.