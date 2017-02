Pajarejos y Sequera de Fresno comienzan el año con los fondos del Estado retenidos

Pajarejos (en la imagen, su iglesia de Santo Domingo de Guzmán) tiene su parte correspondiente de los tributos retenida. / G. HERRERO

Comienza el nuevo año pero lo hace igual que acabó el anterior en algunos casos y es que el Ministerio de Hacienda y Función Pública, dirigido por Cristóbal Montoro, continúa reteniendo la parte correspondiente de los tributos del Estado a aquellos municipios que no han remitido la información relativa a la liquidación de los presupuestos de 2015 a la Administración General.

Segovia tiene dos localidades en el listado de las entidades locales a las que se aplicó esta retención en el mes de enero: Pajarejos y Sequera del Fresno, ya que sus ayuntamientos aún no han cumplimentado este trámite, según el último listado publicado por el Ministerio de Hacienda.

Se cumple así con el artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en el que se establece que: “En el supuesto de que las entidades locales incumplan la obligación de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda toda la información relativa a la liquidación de sus respectivos presupuestos de cada ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades locales procederá a retener a partir del mes de septiembre del ejercicio siguiente al que corresponda aquella liquidación, y hasta que se produzca la citada remisión, el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado que les corresponda”.

Asimismo, continúa el artículo 36: “A estos efectos, será objeto de retención la cuantía resultante, una vez practicados, en su caso, los reintegros y las devoluciones de los anticipos regulados en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, así como las retenciones a las que se refiere la disposición adicional cuarta del mencionado Texto Refundido”.

De modo que para que estos dos municipios segovianos puedan acceder a su parte de los tributos del Estado y a los reintegros y devoluciones de los anticipos regulados en las leyes de Presupuestos, en el caso de que les correspondan, deberán entregar la liquidación de los presupuestos locales de 2015 a la Administración General para que sea desbloqueada la retención que ahora se les aplica.

En toda Castilla y León son catorce los municipios que se encuentran con los fondos retenidos. Zamora es la provincia que más ayuntamientos tiene en este listado, con seis —Entrala, Galende, Prado, Requejo, Villamayor de Campos y Villar de Fallaves—; mientras que León, Palencia y Valladolid no tienen ninguno, ya que todos sus consistorios han presentado ya la liquidación de 2015.

