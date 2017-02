Descienden un 1,23 por ciento las matriculaciones de turismos en enero

La mayor parte de los coches que se matricularon en enero pertenecen a particulares y sólo 38, a empresas. / KAMARERO

El año 2017 comenzó con una caída en lo que a matriculaciones se refiere en la provincia de Segovia, a pesar de que tanto en Castilla y León como en España sí que aumentó el número de turismos nuevos inscritos en los registros oficiales. De hecho, según los datos compilados por Faconauto, Anfac y Ganvam, el mes de enero se cerró con 84.515 matriculaciones de turismos y todo-terreno en el país, lo que supone un incremento del 10,7 por ciento respecto al mismo mes del año 2016. En la Comunidad, el incremento fue del 2,53 por ciento, hasta los 2.672 coches nuevos inscritos.

Sin embargo, en Segovia se matricularon en el primer mes del año 161 turismos y todo-terreno, lo que supone dos menos que el año anterior, es decir, un 1,23 por ciento menos. De ellos, 123 fueron matriculados por compradores particulares —en este caso sí que se registró un aumento del 9,8 por ciento en tasa interanual— ; mientras que los 38 restantes pertenecen a empresas —el descenso en este sector es del 25,5 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior—.

Segovia no es la única provincia con datos negativos de la Comunidad. También descendió el número de matriculaciones en Valladolid, un -2,28 por ciento, hasta quedarse en 657 inscripciones de turismos nuevos; Burgos, un -6,12 por ciento (474); en Zamora, un -10,06 por ciento (159); y en Soria, un -10,19 por ciento (108).

Sí que registraron datos positivos las provincias de Ávila, donde las matriculaciones se incrementaron en enero un 7,27 por ciento, hasta las 165; Palencia, con una subida del 8,93 por ciento (183); León, con un aumento del 15,56 por ciento (505); y Salamanca, donde el incremento fue del 16 por ciento y se llegó a las 319 matriculaciones de turismos.

Teniendo en cuenta los datos nacionales, Jaume Roura, presidente de la patronal de los concesionarios Faconauto, explica que las matriculaciones de enero “han estado un poco por debajo de nuestras expectativas, incluso teniendo en cuenta que habitualmente es un mes flojo que, además, ‘vive’ en cierta medida gracias a operaciones no cerradas en diciembre. Por suerte, hemos contado con dos días hábiles más de venta, que es lo que realmente ha ‘salvado’ este arranque del año; de lo contrario, el mercado probablemente hubiera caído”.

Añade Roura que “hemos vuelto a observar un incremento de las automatriculaciones, una práctica, insistimos, que tiene su utilidad, pero siempre que no se rebasen unos límites lógicos y razonables, a partir de los cuales, va en contra de la rentabilidad de los concesionarios, que debe ser una de las prioridades de los fabricantes. Finalmente, me gustaría añadir que estos datos de enero pueden marcar la tendencia del resto del año, lo que nos haría difícil conseguir los crecimientos previstos para 2017, por lo que apelamos a la prudencia de las marcas a la hora de marcar los objetivos a sus concesionarios en las negociaciones que se están cerrando en estos momentos.”

