La reducción de las matanzas pone en peligro la pervivencia de este rito

Matanza popular en el barrio de San Lorenzo. / Kamarero

Desde tiempos pretéritos, cuando llegaba la época en la que el frío se apoderaba de Segovia, a principios del mes de noviembre, en los pueblos ya sabían que tocaba buscar los cuchillos, guardados con celo en viejos arcones, para proceder a su afilado. Era la hora de sacrificar al marrano criado durante meses en la cochiquera, consumando así uno de los ritos más tradicionales del invierno, el de la matanza...

La ceremonia daba inicio en el momento en que el gorrino, después de un día sin comer, era conducido a la mesa de matar. Entre gruñidos del animal, se procedía a atarlo. Y luego, el matarife llevaba a cabo la operación más difícil, meter el afilado cuchillo, intentando hacerlo de la manera idónea para que el marrano se desangrara. Después había que limpiar al cochino, quemándolo con paja para, finalmente, proceder a su destazado...

Hasta hace escasas décadas, cada familia cebaba uno o dos cerdos “para el gasto”. Y, luego, el día de la matanza se convertía en una fiesta, pues quienes participaban en el rito eran conscientes que el sacrificio del cochino tornaba la escasez en abundancia, al garantizar chorizo, jamón, morcilla... durante una buena temporada.

Sin embargo, la situación ha cambiado de forma radical de unos años a esta parte. La despoblación del medio rural, la nueva forma de vida en los pueblos o la normativa más reciente, entre otras causas, han provocado el declive de la matanza.

De acuerdo a los datos facilitados por el Servicio Territorial de Sanidad, en la provincia de Segovia el número de sacrificios ha descendido en cerca de un 85% desde la campaña 2000-2001. Esa temporada, se sacrificaron, en matanzas domiciliarias, 5.197 animales. En la última campaña, 2015-2016, la cifra fue de 909.

En rigor, la campaña se inicia el último viernes del mes de octubre y finaliza el primer domingo del mes de abril. No obstante, a efectos prácticos, la temporada dura desde noviembre a febrero, pues tanto en octubre como en marzo apenas se sacrifican animales. Tradicionalmente, el mes en el que concentran más sacrificios es el de enero.

Aunque la campaña 2016-2017 todavía no ha finalizado, el jefe del Servicio Territorial de Sanidad ya ha advertido que “sigue la tendencia de los últimos años de disminución de las matanzas”. Así, en el último trimestre de 2016 se realizaron un 15% menos de sacrificios que en el mismo periodo del año anterior.

Las matanzas domiciliarias están reguladas por una orden, de 25 de septiembre de 2000, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, donde se detalla el reconocimiento sanitario que debe seguir el animal. Uno de los aspectos más significativos de este texto es la prohibición de comercializar la carne y los productos obtenidos. Quienes deseen efectuar este rito en su domicilio deben tener también en cuenta la normativa sobre bienestar animal (Real Decreto 37/2014, de 24 de enero; y Reglamento número 1099/2009, de 24 de septiembre), donde se exige que el cerdo debe ser aturdido de forma previa a su sacrificio por una persona adiestrada en el oficio, intentando no causar al animal agitación o sufrimiento.

El control sanitario de los cerdos sacrificados en domicilios particulares lo realizan veterinarios de la Administración y veterinarios colaboradores. En la provincia, hay autorizados 29 veterinarios colaboradores para el control de las matanzas domiciliarias en 140 municipios. En aquellos pueblos donde no hay veterinarios colaboradores, dicha labor recae en manos de los veterinarios de la Administración pública.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.