El Naturpellet espera a los últimos minutos para firmar su victoria ante el O Esteo

Victoria muy importante y trabajada del Naturpellet Cuéllar ante un O Esteo, con bajas, pero que estuvo bien plantado en defensa durante todo el partido y supo meter en su ritmo lento a los cuellaranos, que volvieron a estar romos en ataque lo que les llevó a sufrir hasta el final.



El encuentro se inició como se preveía, los locales llevando el peso del juego y los visitantes con una defensa organizada para intentar salir a la contra. Con estas premisas el Naturpellet movió con paciencia el balón pero algo lento aunque esto le permitió tener las primeras ocasiones en las botas de Javito, Taveras, Iván y Pablo, estas dos últimas más claras, bien resueltas por el portero gallego.



En el minuto once encontraban el premio con un buen pase a la espalda de Pablo a Isma que tras regatear a Iván dentro del área anotaba el 1-0 a puerta vacía. Javito segundos después tenía una buena ocasión para aumentar la renta de su equipo pero el meta visitante lo evitó por dos veces. El primer remate peligroso de los ponteses fue en el minuto quince con Jaco de protagonista al que respondió Cano. Los últimos minutos del primer acto fueron de toma y daca, en los que si no se movió el marcador para alguno de los dos equipos fue porque los postes no quisieron.

Lo mejor, para el final La segunda mitad se inició con el O Esteo intentando sorprender al Naturpellet, y generando algunas ocasiones, pero con los locales pasando de nuevo a controlar el encuentro, buscando ampliar la renta. Sin embargo, al tramo final del partido se llegó con la mínima ventaja local, y a ocho minutos para el final, cuando mejor estaban los cuellaranos Jaco de jugada personal estableció el 1-1, castigando la falta de gol cuellarana. Afortunadamente, la respuesta del Naturpellet fue instantánea puesto que segundos después Taveras veía solo dentro del área a Javito rematando de espuela y aunque el portero paraba en primera instancia, el segoviano recogía el rechace para alojar el esférico en el fondo de las mallas.



Los locales buscaban el gol de la tranquilidad y tuvo varias ocasiones para ello, pero en el 35 la fortuna estuvo del lado del Esteo, porque Jaco se llevó el balón a trompicones para montar una contra en la que volvió a aprovecharse de un rechace para dejar a Gerardo el 2-2 en bandeja.



Les tocaba volver a remar a los hombres de Ángel Zamora ante un rival muy cansado que resistía la embestida local como podía. El Naturpellet puso cerco a la meta gallega pero tuvieron que esperar hasta el minuto 38 para volver a ponerse por delante, tras una falta al borde del área que convirtió Pablo. Acto seguido el entrenador visitante puso en pista el portero-jugador pero con malos resultados para sus intereses porque a los pocos segundos Jaco, en campo propio, el último jugador gallego perdía el balón ante la presión de Pablo y el cuellarano se metía hasta la portería gallega con el balón para hacer el 4-2 que ya no se movió.



Con este resultado el Naturpellet Cuéllar sigue en la cuarta posición y deja casi sin opciones de luchar por los puestos de Copa del Rey al O Esteo. La próxima semana los cuellaranos tienen un complicado desplazamiento a la cancha del Atlético Benavente.

FS NATURPELLET CUÉLLAR: Cano, Javito, Pablo, Iván y Taveras, equipo inicial, Julio, Lulas, Davicillo, Gonza, Isma y Charli.

O ESTEO: Iván, Jaco, Gerardo, Pablo y Rober, equipo inicial, Héctor y Garea.

ÁRBITROS: Sanz y De Cabo, de Salamanca. Mostraron tarjetas amarillas a Rober, Jaco, Héctor y Pablo por los visitantes.

GOLES: 1-0 (m.11) Isma; 1-1 (m.32) Jaco; 2-1 (m.33) Javito; 2-2 (m.35) Gerardo; 3-2 (m.38) Pablo; 4-2 (m.38) Pablo.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la decimosexta jornada de Liga en el grupo I de la Segunda División B, disputado en el pabellón de Santa Clara, con de 350 aficionados en las gradas.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.