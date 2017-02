Cruz, con todo de cara

El Espinar San Rafael, fiel a su ideario de esta temporada de jugar peor contra los equipos de la parte baja de la clasificación que contra los de la parte alta, ofreció la cruz de su versión en casa del Bosco Arévalo, cayendo derrotado por 1-0. Todo se puso a favor de cuando antes del descanso el colegiado dejó a los locales con un hombre menos por doble amonestación, pero ni por esas.



El partido comenzó con los consabidos minutos de tanteo. Transcurrieron diez minutos y La Unión pasó a dominar con claridad, controlando el centro del campo y empezando a llegar a la portería contraria. El Bosco se defendió e intentó salir con balones largos, que no encontraban receptor.



Al cuarto de hora llegó la primera ocasión para los espinariegos, con una volea de Guille que se marchó ligeramente alta. En el minuto 21 el árbitro anuló un gol a Guille, por fuera de juego de Charly. En el 34, un centro en profundidad por banda derecha de Segovia a Gabi sirvió para que este centrara al interior del área, donde apareció Guille para rematar y el meta abulense desvió a córner cuando ya se cantaba el gol. Seguidamente Gabi se fue, de hasta cuatro defensores, por el carril derecho y colgó otro centro, pero Guille no disparó con claridad. A la jugada siguiente Seidán protestó una falta y terminó viendo dos tarjetas amarillas.



Todo se le puso de cara a La Unión: dominaba el partido, llegaba a puerta y el Bosco apenas pasaba del centro del campo. Sin embargo, el enfrentamiento se enfangó a raíz de esa jugada, con el público protestando cualquier acción y llevando a los jugadores al nerviosismo. Antes del descanso el Espinar dispuso de dos oportunidades, una de Segovia y otra de Guille, pero se llegó con el 0-0 a la segunda mitad.



Cuando todo hacía presagiar que el partido se resolvería a favor de los visitantes, empezó el vía crucis de este equipo: precipitación en las jugadas, las pérdidas de balón, y en algunos casos la mala colocación. El Bosco, por su parte, salió bien colocado atrás y generando contras.



En el minuto 70 un fallo en cadena de los jugadores de La Unión le permitió al rival Rubén presentarse en el borde del área y disparar raso y potente por el palo derecho de Gerardo para hacer el 1-0. Se enrabietó El Espinar y pudo empatar cinco minutos después en otro remate de Segovia. No hubo más ocasiones y así se llegó al final, con la algarabía local y el desencanto por la oportunidad perdida de los visitantes.

BOSCO ARÉVALO: Robles, Diego (Carlos, min. 58), Ignacio, Rubén, Raúl, Mario, Álvaro, Ismael, Óscar (Adrián, min 65), Javier (Isaac, min. 60) y Seidan.

UD EL ESPINAR SAN RAFAEL: Gerardo, José Segovia, Eduardo (Chopi, min. 81), Jaime (Óscar, min. 63), Roberto, Guille, Charly, (Víctor Fernández, min. 63), Carlos, Jonatan, Teo y Gabi.

ÁRBITRO: Mansilla Barrientos. Mostró tarjetas amarillas a Diego por los locales y a Jaime por los visitantes. Seidan fue expulsado por doble amonestación (min. 37).

GOL: 1-0 (min. 70) Rubén.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 22 de la Regional de Aficionados, disputado en el campo Colegio Salesianos.

