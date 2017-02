Y, de postre, un disgusto

El centrocampista del Unami Miguel Otero roba un balón. / KAMARERO

El Unami dio otro importante paso atrás en sus aspiraciones de ascenso a la Tercera División, al perder con el Becerril por 1-2 en un partido que el conjunto segoviano tuvo controlado durante 89 de los 94 minutos que duró el encuentro. El líder remontó el 1-0 cuando apenas le quedaban esperanzas, y dejó a los de Barto con un buen disgusto.



De entrada, el conjunto segoviano le discutió el balón a un Becerril que llegó a La Albuera con ganas de sorprender en los primeros minutos, y con evidente peligro en los balones parados. Pero Christian no se vio obligado a intervenir para evitar los lanzamientos visitantes, porque la defensa local se bastaba para frenar las acometidas tanto de Bello como de Melero.



Así que poco a poco el partido se fue convirtiendo en un quiero y no puedo por parte de ambos conjuntos, bien posicionados sobre el terreno, y llegando a las ayudas defensivas. Durante más de media hora no pasó nada en el encuentro, hasta que el equipo de casa encontró un hueco en la zona derecha de la defensa palentina, Morales se hizo con un balón que no pudo controlar, y mientras los visitantes pedían falta, y los locales reclamaban penalti, llegó Terleira y colocó el esférico con mucha calidad lejos del alcance de Álvaro.

Demasiado defensivo Con la ventaja en el marcador, el Unami apostó por defender la renta, cediendo la iniciativa al Becerril, que pasó a dominar territorialmente, aunque sin crear más ocasiones que un remate dentro del área de Mario al que Christian respondió con una gran intervención. El resto de la segunda parte se pasó entre los infructuosos intentos del equipo palentino por buscar a un Melero demasiado escondido en la banda, y bien marcado por Sergio, y un Unami cómodo en defensa, pero sin ninguna alternativa para salir a la contra, porque no contaba en el campo con un jugador rápido que pudiera amenazar en algún robo, ya que ni Hamza ni Morales superaban en la carrera a sus defensores.



El paso de los minutos fue agotando al centro del campo local, y la entrada en el campo tanto de Elías como de Clain vino a paliar este déficit, porque ambos presionaron con acierto a la defensa visitante, tanto que por momentos ni siquiera lograba pasar del centro del campo, porque el Becerril trataba de evitar en lo posible los pelotazos en largo. El partido parecía morir con la ventaja segoviana, pero en el último lanzamiento de esquina del equipo palentino, Christian dudó en la salida, hubo un fallo en la marca, y Sierra aprovechó para empatar el choque. Con el Unami descompuesto buscando una victoria que se le había escapado en un suspiro, Melero aprovechó una contra del Becerril para subir el 1-2, dejando con la miel en los labios al equipo segoviano, al que le sobraron cuatro minutos de partido, y le faltó un poco más de ambición para haber buscado un segundo gol que le hubiera evitado los problemas de última hora.

UNAMI C.P.: Christian, Álex, Sergio, Aguirre, Jorge, Otero, Coby, De la Cruz, Morales (Clain, m.78), Hamza y Terleira

(Elías, m.70).

C.D. BECERRIL: Álvaro, Diego, Isma (David, m.80), Sierra, Dani, Quique, Alvarito (Fran, m.46), Crespo (Adri, m.69), Mario, Melero y Bello.

ÁRBITRO: Cañibano Arias. Mostró tarjetas amarillas a Jorge y Terleira por los locales, y a Quique, Crespo y Bello por los visitantes.

GOLES: 1-0 (m.39) Terle; 1-1 (m.89) Sierra; 1-2 (m.93) Melero.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 22 de la Liga Regional de Aficionados, disputado en el campo municipal de La Albuera.

