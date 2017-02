María Zambrano y Jesús G. de la Torre en casa de la escritora.

Pocos días después del fallecimiento de María Zambrano, bajo el título de María Zambrano y Segovia, escribí en este mismo diario unas líneas dedicadas a la escritora en las que destacaba su amor por Segovia. También en 2007 publiqué un librito María Zambrano en Segovia, en el que contribuyeron varias instituciones de la ciudad.

Un día del verano del año 1982 estábamos sentados en una terraza de la plaza Mayor de Segovia, el poeta Luís Martínez Drake, que acababa de seleccionar textos de la escritora para una carpeta de grabados de pintores segovianos, el también poeta Luís Javier Moreno y yo, después de comentar con elogios las palabras de la escritora dedicadas a Segovia en Un lugar de la palabra, Segovia, decidimos escribir a la Academia de San Quirce solicitando el nombramiento de la escritora como Académica de Mérito. Lo hicimos en una carta con fecha del 20 de agosto de 1984. Días después recibimos carta del director de la Academia, en la que decía que se había aceptado nuestra propuesta al ser Martínez Drake y yo académicos correspondientes. Luis Felipe Peñalosa, en carta fechada el 4 de mayo de 1985, me dice le han enviado una nueva carta a su casa de Madrid y que me enterara si le llegó ésta última, pues a su casa de Suiza no llegó o se traspapeló con su llegada a España después de tantos años de exilio.

Así lo hice, a los pocos días pregunté a la escritora si había recibido la carta enviada por la academia, me dijo: sí, sí sí, la he recibido y dirigiéndose a mí: escribe porque mi operación de ojos me lo impide: para mí es un honor que acepto conmovida que en Segovia donde he pasado los años más decisivos de mí vida, que recuerdo calle a calle, casa a casa... ...acepto la invitación gustosamente... La carta dictada por ella y con mi letra se envió a la academia. Al terminar de escribir la carta dijo: Me hace ilusión sustituir a Agapito Marazuela, al que organicé uno de sus primeros conciertos en los años treinta en Madrid. Muy contenta, a continuación dijo: ¿Se acordarán de mí?, bueno ¿vendréis conmig? porque allí ya no tengo amigos… con el último que tuve contacto fue con Quintanilla y ya no está. En acuse de recibo Felipe Peñalosa la visitará en su casa de Madrid haciéndole entrega de un facsímil de la revista literaria Manantial, diciendo a la escritora que los académicos de San Quirce de Segovia han sido los primeros en acordarse de ella, contestando la escritora: sí, pero también son los más lentos.

Aunque nació en Vélez-Málaga en marzo de 1902, a los 5 años abandonó tierras malagueñas, su amor hacia Segovia fue grande. Siempre - decía - la he llevado en el corazón. Es una vida marcada por el exilio. En su casa de Madrid una reproducción del Acueducto recibía al visitante. Con frecuencia preguntaba por la ciudad ¿cómo está Segovia? Estará bellísima. Si es que allí fui con cinco años, allí hice la primera comunión, allí nace mi querida hermana Araceli (torturada por la Gestapo). Dice María que ellas dos, formarán una sola alma en pena, allí me hice mocita. Mis primos nacieron allí en Fuente el Olmo de Fuentidueña. Allí publiqué mi primer artículo La ciudad ausente en la revista Manantial. En Segovia conocí a Unamuno, a Antonio Machado quien decía: “esta María a la que tanto y tan profundamente admiramos todos”, y el amor. A este se entrega en cuerpo y alma. También conoce el desamor. En Segovia todas las chicas se casaban con artilleros decía. Casi veinte años estuve en Segovia, los más importantes en la vida de una persona.

A María la luz de la ciudad le acompañará y marcará siempre: No cae la luz en Segovia, la ciudad toda se alza hasta ella. Luz especial que Azorín y Luis Cernuda, el representante de la más pura y alta poesía, ya descubrieron. Estudia Filosofía y Letras en Madrid, es discípula de Ortega y Zubiri.

Recuerda emocionada la proclamación de la República. El día 14 de Abril fue uno de los días más alegres de mi vida: aquel día estaba lleno de nubes blancas y redondas que formaban una corona sobre Madrid cuando salió Miguel Maura, a las seis de la tarde, al balcón y dijo: ¡En este día 14 de Abril queda proclamada la República!; ¡qué alegría!, ¡qué clamor!, todos los amigos nos besamos. Por eso la primavera, para mí, empieza en abril, este mes además, manda la lluvia que hace subir el aroma de la tierra y con el pueblo es el que creo a la par que en Dios.

A poco de contraer matrimonio vuelve a España desde Chile, en plena guerra civil, para estar con el pueblo que sufre. En esos días conoce a Simone Weill. Al terminar la guerra civil marcha para Francia y en el exilio permanecerá hasta el año 1998.

Llamaba para consultar todo, desde su salud, para que mi mujer fuera a ponerle las inyecciones, hasta la salud de sus gatos. Durante años, sonó el teléfono de casa y era ella para invitarme a dar un paseo imaginario por Segovia. Paseo que ella dirigía desde La Canaleja y en el que nunca faltaba una parada en el convento de San Juan de la Cruz ya os he dicho muchas veces que cuando vayáis a Segovia le digas a San Juan que me mire, solo que me mire. Pues yo he hablado mucho de San Juan y de Segovia. En la revista La Verónica el año 1942, dirigida por Manuel Altolaguirre, en La Habana, escribe sobre San Juan de la Cruz. Hay una tierra amarilla abrazada por un fuego que no es el sol, que parece nacer de sí misma y asentada en ella... ...Allá en la roca más alta, más pelada, más difícil, cuatro paredes y un tejadillo, con un ciprés,... ...es la casa de San Juan de la Cruz... El es poeta,... ...Pero además el poeta es el “Santo” que da vida a esta dorada ciudad castellana... ...Pájaro de esta tierra, ¿qué canta? ¿qué nos dice en su canto?...

