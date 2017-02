Vázquez: "En la Diputación, el PP no mantiene posiciones inflexibles ni aplica el rodillo"

Francisco Vázquez, en la Diputación. / Guillermo Herrero

l presidente de la Diputación y de los populares segovianos, Francisco Vázquez, saca tiempo para recibir en su despacho a EL ADELANTADO y explicar las prioridades de la institución provincial para el año 2017.Y no rehuye hablar de su liderazgo.

— En los dos últimos meses se ha insistido en que los presupuestos de la Diputación para 2017 iban a ser menores que los de 2016. ¿De verdad es posible con menos dinero mantener los mismos servicios?

— Hemos planteado el año para cumplir los diferentes planes a los que nos comprometimos tras las últimas elecciones, pero es cierto que debido al menor montante presupuestario algunos se van a retrasar. En cualquier caso, lo que teníamos claro es que no queríamos reducir los planes de obras en los pueblos, y hemos conseguido que no se redujeran (...)

Nos hemos ahorrado dinero al no haber programación en el teatro Juan Bravo el primer semestre, por motivo de las obras. Esta actuación ya estaba presupuestada del año pasado, y por lo tanto se ha arrastrado a 2017, lo que también supone un ahorro. Además, hemos contenido el gasto en temas relacionados con el turismo y otras áreas (...) En 2016 teníamos la previsión de acudir a un crédito, por importe de dos millones de euros, pero al final no lo hicimos. Este año sí lo haremos, entre otras cosas porque nuestro nivel de endeudamiento está por debajo del 35%, lo que es muy poco (...)

Así, ajustando en un sitio y en otro, hemos cuadrado las cuentas. Al final, salvo el plan de travesías, todas las inversiones se han mantenido. Y como vamos a tener superávit del año anterior, con ese dinero se financiará el plan de carreteras y una línea de pavimentación en los pueblos.

— ¿Será 2017 un año con mucha actividad en la Diputación?

— Va a ser un año en el que se pongan en marcha muchas obras. Y además, se van a aprobar los tres planes a los que me comprometí en mi toma de posesión que todavía no han echado a rodar. Los de instalaciones deportivas, turismo y cultura se aprobarán en el primer cuatrimestre del año.

— ¿Considera que la actuación más destacada de 2017 será la rehabilitación del teatro Juan Bravo?

— Posiblemente. Pero sí quiero decir que en mi discurso de investidura no hablé de un plan que hemos puesto en marcha más tarde, el de remodelación de edificios de la Diputación, que en 2017 va a seguir en marcha. En ese sentido, cabe destacar las obras que hemos hecho ya en edificios patrimonio de la Diputación, como las llamadas ‘naves de Carreteras’, donde se guarda la maquinaria, y las ‘naves de Arquitectura’. Estamos arreglando estancias de la residencia Juan Pablo II y queremos acometer reformas en el tejado de una segunda residencia en Juan Pablo II. También se está remodelando el laboratorio agropecuario, de Prodestur, que llevaba más de 30 años sin mejoras. Y queremos continuar con las obras en el Palacio de Congresos.

