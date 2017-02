La cara que nadie quiere ver

Carlos Villagrán ve frenada su penetración por dos jugadores del conjunto catalán. / AMADOR MARUGÁN

La cara B del Viveros Herol Nava, la que suele mostrar fuera de cada y tanto desespera a sus seguidores, volvió a aparecer, en esta ocasión en la cancha de un Handol Bordils que le tiene tomada la medida al conjunto navero, y en un encuentro que podía marcar el devenir del equipo de Óscar Perales en lo que resta de competición. Es evidente que ese devenir va a ser el de pelear por la permanencia hasta el final.

El inicio de partido fue el que se esperaba, con el Bordils tratando de acelerar el juego todo lo que podía, con ataques muy rápidos que apenas podían ser frenados por la defensa segoviana, ya que los cruces eran constantes, y encontrando con mucha facilidad al pivote Oriol Márquez por la zona central. Pero en el área contraria, el equipo de Óscar Perales en poco se parecía al de las pasada jornada, comenzando a sumar pérdidas de bola que le daban opciones a su oponente de machacar a la contra.

Ya en el minuto doce de partido, Perales se vio obligado a pedir tiempo muerto, porque la defensa no ayudaba en absoluto a Samu, y en ataque se llegaba con cierto criterio a zonas de lanzamiento, pero no se marcaban las ocasiones. El tiempo muerto apenas surtió el efecto deseado, porque el Bordils continuó sumando acciones positivas, moviendo al 6:0 del Viveros Herol prácticamente a su antojo hasta encontrar la superioridad, bien con el pivote, bien por los extremos.

Cambio sin mejoría El cambio a defensa 5:1 tampoco fue efectivo, y dos pérdidas consecutivas de la posesión cuando el equipo navero tenía superioridad dejaron claro que el Viveros Herol que jugaba en el pabellón Blanc i Verd no era el mismo de Palma del Río, sino el que dos semanas antes había caído con estrépito en Barcelona.

Aún restaba mucho partido, y el 5:1 navero dificultó un tanto las acciones locales; pero en ataque los lanzamientos de Tello se estrellaban en el palo, y Llopis literalmente no estaba, así que Perales apostó por dar continuidad en el juego con Simón. Pero la mejoría se tenía que dar en los dos lados de la cancha, y todo lo bueno que se podía hacer en defensa, se perdía con errores infantiles en ataque. Con un justo 18-13 se llegó al descanso.

Salió con mejores sensaciones el conjunto segoviano en la segunda parte, con Miranda sacando varios lanzamientos, y el equipo situándose con opción de rebajar la distancia a dos goles. Pero de nuevo los errores en los lanzamientos claros pasaron factura, y el conjunto catalán tardó muy poco en volver a poner la distancia en cinco tantos.

Restaban veinte minutos y había mucho que remar, otra vez. Así que de nuevo el esfuerzo defensivo del equipo volvió a colocarlo a tres goles de diferencia, pero una y otra vez, como en el mito de Sísifo y la roca en lo alto de la montaña, no había manera de reducir más la distancia, y el equipo local siempre encontraba la forma de escaparse de nuevo hasta los cinco tantos. El Viveros Herol Nava dio de nuevo la de arena fuera de casa, porque no consiguió hacer ese partido serio que pedía su entrenador. Es evidente que la permanencia pasa por los partidos de casa, pero si se puede ‘rascar’ algo fuera, mejor. Y no se está haciendo.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.