El relevo en la dirección de Folk Segovia se lleva a cabo sin traumas

Jaime Lafuente, nuevo director de Folk Segovia. / E. A.

El relevo en la dirección del festival Folk Segovia se está llevando a cabo sin traumas, con la lógica sorpresa por la renuncia de Luis Martín Díez, que ha estado al frente 33 años — “una cifra redonda, bonita”, afirma él—. Incluso en el Ayuntamiento de Segovia, la institución que más aporta a este certamen de música de raíz a través de la Fundación Don Juan de Borbón, nadie se lo esperaba hasta hace aproximadamente un mes.

Martín asegura que detrás de esta decisión personal “no hay malos rollos con ninguna institución” y, aunque añade que no está cansado, ha cumplido 70 años “y en algún momento hay que dejarlo”.

En cualquier caso, tanto él como Lafuente —que ha sido lugarteniente suyo durante muchos años en el festival y parece el relevo lógico— indican que en la edición de este año trabajarán juntos. “En la medida que me necesiten y me pidan, supongo que más este primer año, pero siempre estaré a su disposición. Tengo una buena agenda, y estaré encantado”, aclara el primero, mientras el soriano habla de que Folk Segovia “tiene una estructura muy bien creada, que facilita mucho el trabajo” y advierte que no habrá cambios de calado aunque con el tiempo “intentaré ir plasmando algunas de mis propias ideas, dentro de las posibilidades”.

Lafuente (soriano de Burgo de Osma pero afincado en Valladolid), comenta que, con el nombramiento, está “preocupado, porque es una responsabilidad muy grande sustituir a Luis, pero contento”.

Subdirector de Folk Segovia durante varias ediciones y hasta 2008, y asistente al mismo desde entonces todos los años, solo pide a los segovianos “que se enamoren un poco más del festival”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.