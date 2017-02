La Segoviana se acerca a los seis meses sin conocer la derrota

El defensa de la Gimnástica Segoviana Anel intenta robar un balón a un rival del Numancia B. / KAMARERO

El duelo a dos en el que se ha convertido la pelea por el título de Liga en el grupo octavo de la Tercera entre la Gimnástica Segoviana y el Atlético Astorga, vive este fin de semana un nuevo capítulo, después de que el conjunto maragato jugara ayer, sábado, contra el Sporting Uxama, ante el que solamente pudo sumar un punto. Hoy, domingo, le toca el turno al conjunto azulgrana, que tendrá en el Numancia B un rival que se ha metido en unos problemas clasificatorios que no se esperaba a principio de temporada, pero al que la tremenda igualdad en el grupo de la octava posición hasta la decimoctava, y un par de malos resultados consecutivos, ha llevado a los puestos de descenso a la Regional de Aficionados.



La intensidad en los entrenamientos del equipo de Abraham García es máxima, y a ello contribuye la presencia de varios jugadores juveniles con un más que esperanzador futuro, que aprietan a los integrantes del primer equipo. Con todos los jugadores (sanos) enchufados, pero también con la motivación extra de tener a un rival que tampoco cede, la Segoviana ha mostrado su mejor nivel, sumando 23 encuentros consecutivos sin perder, una cifra que resulta una auténtica barbaridad, y que podría ampliarse en la tarde de hoy, si el equipo hace bien las cosas en casa frente al Numancia B.

De mediapuntas goleadores Además de los lesionados de larga duración, con el cuerpo técnico afrontará el encuentro con la baja de Dani Arribas, al que la acumulación de amonestaciones le llevará a la grada. Aunque quizá sea en la zona de ataque donde más alternativas tenga el cuerpo técnico, con Dani Calleja, Fernán y Quino siempre encontrando alternativas a la hora de llegar al marco contrario, aprovechando los espacios que abre Ayrton, que sin estar en su mejor momento de forma a la hora del remate sí sabe cómo echar una buena mano a sus compañeros, tanto encabezando la presión a los zagueros contrarios, como abriendo los espacios para las llegadas de los mediapuntas, una de las armas que más y mejor maneja la Segoviana a la hora de decidir sus partidos.



En la parte de atrás, las actuaciones de Pablo en la portería están siendo tan buenas como las de Facundo, así que Abraham García tiene donde escoger. Ya en la línea de cuatro, Borja Plaza va poco a poco pareciéndose al lateral derecho que deslumbró en la Segoviana antes de firmar por el Castellón, y en el lateral zurdo la competencia entre Rubén y Víctor Pérez no hace más que favorecer al equipo.



Ya en el eje de la zaga, las dudas residen en saber si Anel va a tener minutos después de las dos jornadas de descanso que ha tenido para que remitan sus molestias en la planta del pie, o bien si el técnico apuesta por mantener a Chema y a Javi Marcos para seguir sin forzar al central. Por delante, Manu continúa sumando partidos como titular en el pivote defensivo a base de trabajo y de buenas actuaciones.



Teniendo en cuenta que cada variación que ha hecho Abraham García en lo que respecta a variaciones tanto en el equipo inicial como en la posición de los jugadores, ha surtido efecto, no sería de extrañar que el entrenador gimnástico apostara por otorgar algún descanso a futbolistas que suman un buen número de minutos. El estado del terreno de juego también puede tener su influencia a la hora de colocar un once, ya que no se puede olvidar que en la tarde de ayer jugaron el Unami y el Becerril, y que ya al final del encuentro el campo se encontraba algo blando, y se produjeron un buen número de resbalones durante el partido.

El pinchazo del Astorga, una oportunidad Teniendo en cuenta la racha que manejaba el Atlético Astorga en su campo de La Eragudina, con pleno de victorias, no era demasiado esperable que el conjunto maragato se dejara dos puntos en el compromiso que en la jornada de ayer disputó ante el Sporting Uxama. Pero lo cierto es que en el fútbol nunca sabes cuándo va a saltar la sorpresa, y el equipo soriano se llevó un empate de la localidad leonesa, y pudo ser la victoria, con lo que el Astorga se queda ahora un punto por detrás de la Segoviana y con un partido más, por lo que una victoria gimnástica frente al Numancia B en la tarde de hoy colocaría a los azulgranas cuatro puntos por delante de la segunda plaza, y con el gol/average a su favor. Una situación envidiable hace un par de meses, pero que poco a poco se ha ido produciendo gracias a las victorias del equipo de Abraham García, que está consiguiendo descolgar a sus rivales. Así que el aliciente del encuentro de esta tarde será doble, porque la Segoviana está ante una gran oportunidad de asentarse en el liderato de la Tercera División.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.