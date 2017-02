Las vueltas que da la vida

El jugador del Naturpellet Segovia Chus defiende una jugada ante el control del balón de un rival de ElPozo Ciudad de Murcia. / KAMARERO

Meritorio y muy trabajado empate el conseguido por el Naturpellet Segovia en la siempre complicada pista del Palacio de los Deportes de Murcia. Un partido de los segovianos muy completo en todos los aspectos, en feudo de uno de los gallitos de la categoría como es el El Pozo Ciudad de Murcia. El Naturpellet completó una gran primera parte y alcanzó el preceptivo tiempo de descanso con una jugosa ventaja mínima que posteriormente ampliaría en la segunda, sin embargo entonces llegó la temida reacción local y el filial no sólo igualó el resultado sino que además completó la remontada. Cuando ya todo parecía perdido para el equipo segoviano, a diecisiete segundos de la conclusión, llegaría el postrero gol de Iván Quintín que hacía justicia a los visto en tierras murcianas y llenaba de alegría a toda le expedición visitante, que celebró el empate como si de una victoria se tratara.



El choque comenzó a buen ritmo con los locales tratando de llevar la iniciativa del juego y ambos mostrándose muy fuertes y compenetrados en la presión. Sucedió sin embargo que los visitantes se adelantaron muy rápido en el marcador, con un gol tempranero en el minuto cuatro de juego como consecuencia de una acción de estrategia. Un saque de esquina muy bien ejecutado en donde Chus asitió perfecto a Juanfran, que no falló y marcó un gol que suponía un quebradero de cabeza paea los murcianos.

De lo más vistoso El resto del primer período pese a no tener goles fue realmente entretenido para el espectador, con ambos equipos jugando de poder a poder, arriesgando ambiciosos en busca de los goles y generando diversas ocasiones muy claras en ambas áreas, pero el duelo frenético no tuvo definición y se llegó a los vestuarios con la ventaja mínima de los segovianos. Cabe destacar que además de buenas jugadas de ataque se pudo disfrutar de bonitos detalles tácticos, como cuando los segovianos cometieron la quinta falta dos minutos antes del receso.



A la vuelta de los vestuarios el partido siguió peleado y vertical, con los dos atacando sin descanso pero también con ambos a un buen nivel en las transiciones a defensa. Como en el primer periodo cualquiera de los dos equipos pudo hacer gol, pero sería de nuevo Juanfran el encargado de ver puerta con otro tanto psicológico, a los tres del reinicio, que dejaba casi K.O. a los locales.



El Pozo Ciudad de Murcia se vio afectado por el gol y quizás en ese momento comenzaron a verse sus minutos más flojos en pista. El filial del equipo que dirige Duda anduvo desorientado en esta fase del choque pero el Naturpellet Segovia no consiguió hacer el tercero, que casi hubiera significado la sentencia, y poco a poco (y no sin sufrimiento) los murcianos se fueron asentando de nuevo sobre el rectángulo. Pasada la media hora de juego, todo cambiaría en cuestión de segundos, con dos goles locales en apenas un minuto que protagonizaron Darío y García, que volteaban el estado anímico de los presentes, y colocaban el luminoso en una tensa y emocionante igualada. El enfrentamiento adquiría una nueva dimensión y cualquier cosa podía pasar.



Con el 2-2 en el electrónico se vieron muchas precauciones que antes, con los ambos temerosos de encajar el tercero y sin tomar muchos riesgos, aunque siempre mirando a portería e intentando finalizar las acciones. Tanto murcianos como segovianos tuvieron alguna para hacer gol, pero lo cierto es que el ambiente y la grada estaban de cara de los locales, por lo que a muy poco para la conclusión del duelo llegó el tercero del El Pozo Ciudad de Murcia, obra del pívot alicantino Álex García y que significaba la remontada del resultado.



Con no pocos nervios y los murcianos ya con cinco faltas se llegó a los instantes finales. Restaban segundos y todo estaba en contra pero los de Diego Gacimartín no desfallecieron, forzando la sexta falta de los locales, y el correspondiente doble penalti. Iván Quintín desde los diez metros para poner el definitivo empate en el marcador, no sin emoción, porque el gol llegó en su segundo golpeo ya que en el primero el portero local Chemi se adelantó, y vio la segunda amarilla por ello. Fue Pablo Carbonero quien encajó el gol, con su compañero ya en los vestuarios.



No hubo tiempo para más, y con el empate, el Naturpellet Segovia mantiene su excelente racha de resultados positivos y ya suma doce consecutivos sin conocer la derrota. Pero la victoria del UMA Antequera le hace perder la plaza de ascenso directo.

ELPOZO CIUDAD DE MURCIA: Chemi, García, Iván, Dani García y José Mario. Pablo Carbonero, Darío, Jose Manuel, Yera, Cobarro y Álex.

NATURPELLET SEGOVIA: Cidao, Carlos Muñoz, Álvaro López, Álex Fuentes y Juanfran. Iván Quintín, Borja Blanco, Edu, Chus y Buitre.

ÁRBITROS: Sales Fornes y Sánchez López. Mostraron tarjetas amarillas a Iván, Cobarro, Álex por los locales y a Cidao, Carlos Muñoz, Álvaro López y Buitre por los visitantes. Chemi (min. 39), García (min. 39) y Diego Gacimartín (min. 39) fueron expulsados.

GOLES: 0-1 (min. 4) Juanfran; 0-2 (min. 23) Juanfran; 1-2 (min. 32) Darío; 2-2 (min. 33) García; 3-2 (min. 38) Álex; 3-3 (min. 40) Iván Quintín.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la decimonovena jornada de Liga en la Segunda División, disputado en el Palacio de los Deportes de Murcia.

