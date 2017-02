Alvarito, que causa baja para el partido de hoy, ante Rubén. / KAMARERO

La liga de tres puntos se mostró al Naturpellet Segovia con toda su belleza mientras el conjunto de Diego Gacimartín enlazaba victoria tras victoria, hasta nueve, y con toda su crudeza ahora que, después de dos empates consecutivos, el equipo segoviano ha perdido casi toda la ventaja que había atesorado con respecto a su directo perseguidor en la pelea por el ascenso directo a Primera División.



Los dos últimos repartos de puntos en la cancha del Barça B, y ante el O Parrulo no son malos resultados del todo, pero han colocado al Antequera a un solo punto de los segovianos, que a las doce de la mañana de hoy juegan en la pista azul instalada en el Palacio de los Deportes de Murcia frente al filial de ElPozo, en la visita más difícil que le resta al equipo por hacer en toda la temporada, play off mediante.



Y es que el hecho de jugar en Segunda significa estar supeditado a lo que pase en la categoría superior. Y, como quiera que Teledeporte retransmite el partido de ElPozo Murcia frente al Palma a las siete de la tarde, al Naturpellet se le ofreció la opción de jugar a las doce de la mañana, o a las tres de la tarde. Con cualquiera de los horarios, al equipo le tocaba hacer noche en Murcia, así que al presupuesto del club hay que sumar un gasto ‘extra’ de 1.000 euros. Cosas de la tele, y de jugar en Segunda.



El equipo de Diego Gacimartín viajó ayer a la capital murciana con una baja sensible, la de Alvarito, que volvió a producirse una microrrotura fibrilar en un costado que le obligó a quedarse en tierra, entrando en su lugar el juvenil Guillermo. Sin duda, una ausencia de esas que se notan, aunque el Naturpellet ya sabe lo que es ganar sin el concurso del jugador segoviano, al que los problemas físicos le están pasando factura en este tramo de la temporada.



Perder en Murcia ante un filial que se encuentra en un buen momento de forma, aunque también presentará bajas para este encuentro, entra dentro de lo posible, como también lo es que el Antequera supere al Naturpellet en la tabla. El equipo de Diego Gacimartín está atravesando la parte más dura del calendario, y si consigue superarla manteniendo la plaza de ascenso directo, las opciones de conseguir el objetivo estarán mucho más claras.

