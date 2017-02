La segunda posición, en juego

El ala del Naturpellet Juanfran se dispone a disparar ante una entrada del jugador Paco del Real Betis. / KAMARERO

La igualdad de puntos entre el Naturpellet Segovia y su rival de mañana, ElPozo Ciudad de Murcia, dista en alrededor de los 500 kilómetros que separan ambas ciudades. Este factor, sumado al horario matinal impuesto por la Federación Nacional, harán que la plantilla de Diego Gacimartín viaje hoy mismo, puesto que mañana por la tarde la primera plantilla de la entidad charcutera juega frente al Palma Futsal sobre la pista azul para que el duelo sea televisado. Por tanto, el encuentro entre el segundo y el tercer clasificado de la Segunda División se dirimirá en el Palacio de los Deportes, a partir de las 12.00 horas.



El conjunto segoviano quiere mantener la plaza de ascenso directo, que ostenta desde mediados de diciembre después de encadenar un total de once partidos sin conocer la derrota. En esta jornada 19 está en juego esa posición, ya que el UMA Antequera, rival más directo en la clasificación, se encuentra a tan solo un punto de los dos equipos y tendrá la mirada puesta en Murcia. El cuadro del técnico Josán González, que continúa con los mismos jugadores del inicio del curso, llega de sumar tres victorias ante plantillas que quieren el play off como el Elche, el Puertollano o el O Parrulo.



Gacimartín analiza al filial de ElPozo: “Tienen jugadores con mucha calidad, prueba de ello es que aportan hasta cinco miembros a la Selección sub 21. Es, junto al Barcelona, la mejor cantera nacional y sabemos que será un partido complicado”. El encuentro de ida en el pabellón Pedro Delgado se saldó con un 2-1 a favor de los segovianos, resultado que sirve como referencia para el choque de mañana.



“Llevamos once encuentros sin perder y vamos con moral para traernos la victoria. No nos presiona el hecho de que hayamos empatado en las dos últimas jornadas, pues el equipo no ha estado completo. Somos conscientes de que tenemos que gestionar bien los minutos finales”, asegura el técnico.



Respecto a los tocados de esta semana, comenta: “Físicamente estamos bien, pero no conseguimos tener una convocatoria regular. Borja no termina de recuperarse y es duda; al igual que Alvarito, por el pinchazo que sufrió la pasada jornada. Edu, si todo va bien, podremos contar con él y Buitre, por su parte, sigue con su plan específico”.

EL APUNTE DE JUANFRAN “ElPozo es un equipo bien trabajado, atrevido y sin miedo. Sin embargo, no quita que sean una buena plantilla para que puedan cometer fallos dada su juventud”, explica el jugador murciano que milita en las filas del conjunto segoviano, y reconoce: “Para mí es un duelo especial. Muchos amigos irán a verme”.

En cuanto a la cercanía del Antequera en la tabla, señala: “Tenemos que ver que en la primera vuelta llevábamos cinco puntos menos en relación a la segunda. Al final tenemos que ser nosotros mismos y no mirar lo que hagan los demás”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.