Una carrera con identidad propia

Una edición más, y ya van seis, retorna una de las pruebas con más identidad propia de Segovia, la Carrera Monumental CÉBÉ Powerade. El acontecimiento deportivo, que se celebrará este domingo -12 de febrero a las 11.00 horas-, mantiene su esencia con un entramado de 10 kilómetros, que transcurrirá por los lugares más emblemáticos de la ciudad. La Plaza del Azoguejo, Santo Domingo, la Fuencisla, la cuesta de los Hoyos y el casco amurallado serán algunos de los puntos que se encontrarán los participantes a lo largo del trayecto dispuesto.

La organización del evento, Intexity Sport, confía en reunir a un total de 1.300 atletas, procedentes de diferentes provincias de la geografía nacional. La cita se ha convertido en una fecha habitual para los corredores segovianos como antesala a la Media Maratón, que tendrá lugar el 21 de mayo.

El acto de presentación tomó como escenario la Óptica De Sousa Visión y fue encauzado por el organizador Daniel Gutiérrez; la concejala de Gobierno Interior y Personal, Marisa Delgado; el Jefe de Policía Local, Julio Rodríguez Fuentetaja; Elena de Sousa, en representación de los patrocinadores; y el atleta Francisco Guerra, quién recibió un reconocimiento a su dilatada trayectoria.

"La carrera continúa con el mismo recorrido que en los años pasados. Esta prueba se ha convertido en un referente para el atletismo popular de Segovia y para ciudades cercanas como Madrid, Ávila o Salamanca. Nos gusta mantener la fecha, pese al frío que suele hacer en febrero. Como novedades hemos elaborado un plan de marketing, junto con el Ayuntamiento, para potenciar el turismo por medio de los corredores de fuera de la ciudad", explicó Gutiérrez.

ATRACTIVOS Además, la dirección ha confeccionado una serie de actividades y promociones paralelas para que, a lo largo de todo el fin de semana, Segovia tome mayor colorido gracias al deporte. De esta manera, se ha puesto a disposición de los participantes el menú corredor, ofertas especiales a través de las redes sociales y el sorteo de diez gafas CÉBÉ. Por otro lado, la prueba será grabada en vídeo y cada atleta recibirá un mensaje de texto a su teléfono móvil con la marca y el tiempo conseguido. Asimismo, se establecerá un protocolo en caso de emergencia y serán 60 voluntarios y un total de 25 policias los que se encarguen de la señalización de tráfico.

Rodríguez Fuentetaja, voz de la Policia, recalcó: "Pedimos que el público respete las indicaciones y a los voluntarios. A partir de las 10.30 horas se procederá a cortar las calles por las que discurrirá la carrera y alrededor de las 12.20 volverán a abrir".

La concejala, por su parte, señaló: "El hecho de que sea monumental le da un añadido extra a la competición. Queremos traer a gente para que conzacan el patrimonio y la cultura que tenemos. También pedimos disculpas a los vecinos que viven en el casco histórico y dar gracias a los voluntarios, pero estoy segura que será un día para disfrutar".

HOMENAJE A PACO GUERRA La dirección quiso reconocer la carrera deportiva del segoviano Francisco Guerra, uno de los mejores de España de su época. Entre sus éxitos destacan el campeonato de España de cross en 1993 y el de Europa de veteranos. "Siempre nos gusta hacer un pequeño homenaje a gente representativa del mundo del atletismo de Segovia. Este año pensamos en Paco Guerra por toda su trayectoria", reconoció Gutiérrez.



Una vez entregada la placa, cortesía de la organización, Guerra mostró sus agradecimientos: "Es muy bonito que se acuerden de tí. Mi vida deportiva ha sido muy larga y extensa, aunque me faltó conseguir una plaza en los Juegos Olímpicos, como mi hijo -Javier-"; y recordó: "Fui al campeonato del Mundo con la Selección Española, estuve siete años parado y luego volví, gracias a un amigo que me convenció y al apoyo de mi entrenador Isaac -Sastre-, y me hice con el campeonato de Europa de veteranos".

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.