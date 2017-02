El Arcángel recupera el liderato en solitario de la primera categoría

Equipo del CD Arcángel que jugó en el campo de La Lastrilla frente al Ie University. / SPINARSPORTS

No hay jornada en la que no se produzcan cambios en la zona más alta de la clasificación tanto en la primera como en la segunda categoría del fútbol provincial. En esta ocasión en la máxima categoría el Arcángel recupera el liderato en solitario, mientras que en la segunda el Coca y la Gimnástica Ayllonesa igualan con el Cabezuela en la zona más alta de la tabla.



En el campo de La Lastrilla, el Arcángel sumó su primer triunfo de 2017, que le permite recuperar el liderato en solitario, al imponerse por 1-3 al Ie University en un encuentro que se le puso pronto de cara al primer clasificado gracias a un tanto antes de cumplirse el primer cuarto de hora, pero que se le complicó cuando el conjunto universitario igualó la contienda en los primeros compases de la reanudación. Dos goles en la recta final del choque sentenciaron la victoria para el Arcángel.



El Mozoncillo no logró sumar los tres puntos del campo de Las Piscinas, empatando sin goles ante un Carbonero que jornada tras jornadas se muestra como un rival cada vez más competitivo, y que gracias a ello ha conseguido poner distancia con respecto a los puestos de descenso.



El CD Quintanar se acerca a la segunda plaza después de lograr una sufrida victoria en el campo de El Bardal, donde el Prádena le puso las cosas tan complicadas que incluso se llegó a adelantar en el marcador en dos ocasiones, la segunda de ellas a poco menos de veinte minutos para el final. Pero el Quintanar remontó con dos tantos en los últimos momentos del partido para acabar llevándose tres importantes puntos.



La victoria más contundente de la jornada la consiguió el Monteresma en su campo de La Mina frente a un Mozoncillo que se encontró con un rival muy acertado en sus acciones ofensivas, y que en el primer cuarto de hora de partido ya había marcado dos goles. Un tercer tanto al inicio del segundo período amplió la distancia hasta hacerla insalvable, y fue en la recta final del encuentro cuando los de Palazuelos de Eresma consiguieron la goleada.



En El Hoyal, el Cantalejo sumó una victoria razonablemente cómoda frente a la UD Villacastín, que solo mediado el segundo tiempo logró inquietar en parte al conjunto briquero, al que la renta de dos goles que logró en la primera mitad le permitió jugar un segundo período con más tranquilidad.



El Cantimpalos sumó tres importantes puntos del campo de Santa Clara en un duelo directo por la permanencia ante el Cuéllar Santa Teresa. Se adelantó el equipo cuellarano, pero volteó el marcador el cuadro cantimpalense en el segundo tiempo de un encuentro condicionado por el fuerte viento.



La Segunda División tuvo un marcado tinte local, ya que tan solo el Sporting Nava fue el único equipo visitante que no se marchó de vacío después de sumar un punto del campo de La Vega ante el Vallelado. El resto de partidos terminaron con victoria para los equipos que ejercían como locales, destacando la victoria por la mínima del Coca frente al Pinillos, que le permitió alcanzar al Cabezuela en el liderato de la categoría al que también llega la Ayllonesa después de superar al Bernardos. Sepúlveda y Valseca también sumaron de tres en tres frente al Cantalejo B y el Atlético Hontanares.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.