UPyD - Centrados en Segovia espera la apertura de juicio oral por las retribuciones millonarias de la Caja

Manuel Escribano (centro), ex director general, el día que acudió a declarar, el pasado 14 de enero de 2014, junto a su abogado (izquierda). / KAMARERO

Tras conocerse el auto de la Audiencia Provincial de Segovia, por el que decide volver a abrir el caso de las prejubilaciones de Caja Segovia —tras el sobreseimiento el pasado mes de junio por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 y el posterior archivo de las actuaciones desarrolladas hasta entonces—, el grupo impulsor de este juicio, UPyD, ha decidido volver a personarse una vez que se abra el juicio oral.

Así lo confirmaron ayer el diputado provincial y presidente de UPyD - Centrados en Segovia, Juan Ángel Ruiz, el vicepresidente, José Luis Santos, y el tesorero y portavoz del grupo en el Ayuntamiento, Cosme Aranguren. Explicó Ruiz que la asociación confía en que se abra próximamente el juicio oral, ya que el auto determina que, “habiendo transcurrido más de cinco años desde que la denuncia fue interpuesta, no deben admitirse más dilaciones en la causa ni por tanto la práctica de diligencias que no sean absolutamente imprescindibles para la relevancia penal de los hechos y sus autores”.

También destaca el auto de la Audiencia Provincial que “se considera que existe prueba bastante para sostener indiciariamente la existencia de una actividad delictiva, constituida por el abuso, por parte de los administradores de la entidad, de sus funciones en beneficio propio, consiguiendo la aprobación del plan que les supuso el beneficio en perjuicio de la entidad”. Y este es un punto fundamental, defendió Aranguren, puesto que se habla de que hay pruebas constitutivas de delito y no solo indicios.

Por ello, desde la asociación ya están trabajando para personarse como acusación popular —en el caso siguen personadas la Fundación Caja Segovia, como acusación particular; e Izquierda Unida y la Confederación Intersindical de Cajas (CIC), como acusaciones populares— y tienen contacto con un “abogado de renombre” para que lleve el caso.

Asimismo, dijo Ruiz que pondrán de nuevo en marcha una campaña de crowdfunding para recaudar la ayuda de los segovianos que quieran contribuir con este proyecto, como ya hicieron anteriormente, y poder así abonar la fianza para personarse como acusación en el caso de que sea necesaria.

Cambios en las retribuciones Uno de los puntos que siempre ha pedido UPyD que se tuviera en cuenta, y así lo hace ahora la Audiencia Provincial, es que los directivos de Caja Segovia habían ido modificando todas las condiciones de las prejubilaciones para aprobar el nuevo plan y así “irse con los riñones cubiertos”, según Aranguren, mediante “unos juegos de trileros” con los que adaptar las condiciones más beneficiosas para ellos ante la inminente desaparición de la entidad segoviana y su integración en BFA —ahora Bankia—.

En este punto, añade el auto, “deberían estar encuadrados los miembros de la Comisión de Retribuciones que aprobaron dichos planes, concretamente los asistentes a las reuniones del 20 de noviembre de 2008 y el 22 de diciembre de 2010, junto con el señor Escribano (de quien también es cierto y no puede ser obviado que tras su prejubilación accedió a recibir una cantidad algo inferior a la que le podía corresponder de acuerdo con el contrato) y el señor Quintanilla, por estar admitido que fueron quienes prepararon el plan presentado ante dicha comisión. De la misma forma habría que considerar la imprescindible colaboración, siempre bajo bases indiciarias, del presidente de la Comisión y del Consejo de Administración, no sólo por presidir la Comisión de Retribuciones que aprobó la propuesta del plan, sino por ser quien la llevó al Consejo de Administración y, por tanto, quien defendió su conveniencia”.

Esto viene a significar, explicó Aranguren, a su parecer, que la Audiencia ve que puede haber un delito de administración desleal en el hecho de que, al modificarse las cantidades establecidas para las prejubilaciones, se buscaba un beneficio propio y en perjuicio de la entidad. Además, dijo, a unos directivos les acusa de urdir el plan y a otros de beneficiarse de él, de modo que “podrían tener que devolver por vía civil el dinero que cobraron de más” si se abre el juicio oral y declara nulo el plan de las prejubilaciones.

Un dinero que UPyD - Centrados en Segovia espera que se reintegre a la Fundación Caja Segovia y no a Bankia, como sería preceptivo, pues las devoluciones tendrían que hacerse a la entidad que las desembolsó. Y es mucho el dinero del que se habla, ya que las retribuciones aprobadas rondaron los 34 millones de euros, entre las prejubilaciones que ya han sido pagadas (unos 17 millones) y las que están comprometidas con la aseguradora Caser —las aportaciones a dicha aseguradora, además, se realizaron “el último día del año a medianoche” antes de la integración de Caja Segovia en BFA, puntualizó Santos—. Algunos de los directivos ya han percibido estas pólizas, pero otros están a la espera de jubilarse para poder acceder a ellas, explicaron los miembros de Centrados en Segovia.

Por último, Ruiz aseguró que “confiamos en la Justicia” y explicó que la sentencia sobre Caixa Nova y Caixa Galicia, a la que la Audiencia Provincial hace varias referencias en su auto, puede tener mucho peso a la hora de conseguir una condena similar en este caso.

