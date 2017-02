Will Hoge confirma su asistencia este verano al Huercasa Country Festival

Will Hoge, en una imagen promocional. /El Adelantado

La segunda confirmación de la cuarta edición del Huercasa Country Festival (#HCF2017), que se celebrará en Riaza los días 7 y 8 de julio, supone la visita exclusiva de Will Hoge para un único concierto en España.

La música de Will Hoge reúne con naturalidad rock clásico, un estilo que a veces recuerda a Bob Seger, Bruce Springsteen y John Mellencamp, formas literarias de los mejores contadores de historias y un toque de country de carretera que asimiló escuchando los discos de vinilo de su padre. Sus canciones hablan de la fuerza de las mujeres y hombres trabajadores, honestos y fiables.

Ahora Will Hoge viene arropado por una banda espectacular para dejar su impronta en un único concierto en España, precisamente en el Huercasa Country Festival. Ha tenido que recorrer muchos kilómetros para llegar a saber todo lo que ahora sabe, y lo va a cantar este próximo verano.

El Huercasa Country Festival ha contado en sus tres adiciones anteriores con artistas de la categoría de Emmylou Harris & Rodney Crowell, The Mavericks, The Jayhawks, Laura Cantrell, Ryan Bingham, Turnpike Troubadours, Sam Outlaw y Corizonas, entre otros. En la mayor parte de los casos, han sido actuaciones exclusivas en España.

concurso de carteles El diseñador murciano Cristóbal Aguiló Domínguez ha sido el ganador del Concurso de Diseño de Carteles del Huercasa Country Festival (#HCF2017) para elegir la imagen de esta cuarta edición. Su trabajo, titulado "Microphone", ha sido elegido entre un total de 159 diseños presentados, lo que ha doblado la cifra de los recibidos el año pasado. El jurado ha destacado la elevada calidad de los trabajos, que han llegado desde 37 provincias españolas. Además, llegaron carteles procedentes de México, Argentina, Colombia y Andorra.

abono Hasta el 20 de marzo hay una nueva oferta de Abono Anticipado del #HCF2017 a través de Ticketea al precio de 50 euros, lo que supone un descuento cercano al 20 % del precio final.

