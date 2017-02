Zamarramala aboga por “deshacer confusiones” sobre la igualdad

Las alcaldesas Vanesa González y Maite Cocero, junto al párroco Juan Santos, durante la procesión de Santa Águeda por las calles del pueblo./ m.g.

La mañana de Santa Águeda en Zamarramala amaneció fría. La nieve blanqueaba levemente tejados y suelo a primera hora y el viento azotaba inmisericorde al barrio presagiando una jornada en la que el tiempo no iba a favorecer precisamente la fiesta. Pero las zamarriegas mostraron el mismo espíritu que allá por el siglo 11 les llevó a liderar la revuelta que consiguió recuperar el Alcázar de la dominación musulmana y desafiaron al mal tiempo para celebrar una nueva edición de su fiesta más importante, donde la tradición y la reivindicación caminan de la mano.

Así, pese al mal tiempo, el Concejo de Aguederas desarrolló el guión que la tradición establece para la fiesta, que comenzó muy temprano en los domicilios de las alcaldesas Maite Cocero y Vanesa González, para preparar la indumentaria tradicional que las identifica como detentadoras de este cargo. Tras ser recogidas en sus domicilios por las aguederas, todas juntas ya iniciaron a mediodía la procesión con la imagen de Santa Agueda, donde a los sones de la dulzaina y el tamboril llegaron a las afueras del pueblo para disfrutar un año más del juego de banderas, este año con mayor dificultad para los hábiles portaestandartes debido al fuerte viento reinante.

Posteriormente, la procesión concluyó en el templo parroquial, donde tuvo lugar la misa solemne en honor a Santa Águeda oficiada por el párroco Juan Santos. El templo estuvo abarrotado de fieles, y mientras tenía lugar la celebración religiosa, muchos de los visitantes que ayer se desplazaron hasta Zamarramala se desplazaban a los bares y puntos de venta de la tradicional ‘tajada’ de chorizo cocido al vino que junto a un café o un caldo consiguió recuperar el helado ánimo que el viento dejaba en quienes participaron ayer en la fiesta.

Tras la misa, una vez más la Plaza de las Alcaldesas fue el escenario de la entrega de nombramientos y distinciones, donde las alcaldesas ejercieron como fedatarias a través del libro de actas del concejo, en el que todas las personas distinguidas deben firmar para acreditar su condición. Fue el momento de la parte más reivindicativa de la fiesta, que abrió el discurso de la periodista Rosa María Calaf, premiada este año con el ‘Matahombres de oro’ por su larga trayectoria profesional como corresponsal de TVE en varios países. Tras recibir el alfiler que la tradición asegura que era empleado por las mujeres para “espantar” a los hombres en los bailes, Calaf abogó por la necesidad de hacer un análisis de la lucha feminista que “deshaga confusiones” y que impida su rechazo social. Así, precisó que el movimiento feminista “se tiende a identificar como un ataque a los hombres con la pretensión de sustituirlos, algo que no es verdad porque se trata de un afán por los derechos de la mujeres para lograr el espacio que nos corresponde al ser la mitad de la población mundial".

La periodista indicó que a lo largo de su carrera “he intentado tener muy presente la visión de género”, pero expresó su preocupación al detectar un “cierto retroceso” en algunos sectores de la juventud en este ámbito, lo que en su opinión ha servido para “perder algunos avances”. Paralelamente, valoró el “resurgir” de colectivos de mujeres preocupadas por este tema, por lo que en su opinión “la lucha no ha terminado”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.