El Ayuntamiento creará este año 20 nuevos empleos y transformará otros 5 puestos de trabajo

El Ayuntamiento tendrá este año una plantilla de 539 empleados, 20 más que el año anterior. / JUAN MARTÍN

“La plantilla es un instrumento de planificación que permite adecuar el número de empleados de la corporación para garantizar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos”. Así comenzaba la concejala de Gobierno Interior y Personal, Marisa Delgado, la defensa de la propuesta de plantilla para este ejercicio.

Según expuso en el último pleno, la plantilla del Ayuntamiento para este año estará formada “por 539 empleados, lo que supone un incremento de 20 empleados respecto al año anterior”, dijo. “Se refuerzan, entre otros, los servicios de Contratación, Desarrollo Urbanístico, Urbanismo, Servicios Sociales, Sistemas o Cultura”, añadió, “para dar respuesta a la implantación de la administración electrónica, a las necesidades de los servicios y de los ciudadanos”.

Asimismo, mediante un plan de empleo se han transformado cinco plazas, dijo Delgado, “para adecuar los puestos a la realidad de las funciones que llevan a cabo”. Y es que, apuntó, debido a “la evolución de las nuevas tecnologías y el cumplimiento de las distintas normas que están modernizando la administración pública, han de ser transformadas necesariamente las funciones de puestos de trabajo”.

Respecto a las condiciones laborales, la concejala destacó que “a diferencia del resto de las administraciones locales, no disponemos en nuestra plantilla de personal laboral, cuyas consecuencias afectan a la representatividad sindical y a su reconocimiento en las negociaciones con la corporación, por lo que, incluido en el Plan de Empleo, se propone la laborización de once plazas vacantes, que corresponden a personal de oficios, manteniendo la equiparación retributiva con el personal funcionario y garantizando la representación sindical”.

Así pues, la plantilla municipal para este año estará compuesta por 516 funcionarios, 11 plazas de personal laboral y 12 plazas de personal eventual”.

Por último, Delgado lamentó la obligatoriedad de que la oferta de empleo tenga que cumplir con las tasas de reposición, ya que “con respecto a las plazas vacantes, nos enfrentamos nuevamente a 138 puestos de trabajo, lo que supone que el 26 por ciento de la plantilla estará ocupada por personal temporal”. La edil se preguntó si “¿es eficiente cubrir durante años una plaza con personal eventual? ¿Mejora los servicios a los ciudadanos? ¿Beneficia al empleado temporal? La respuesta es clara: no hay beneficios ni para los empleados temporales ni para las arcas municipales”.

Retribuciones Respecto al sueldo de los empleados públicos, Delgado señaló en el pleno que “el Capítulo I de Gastos de Personal para 2017 es de 21.369.055 euros, el 30 por ciento del presupuesto total, muy por debajo del de otras administraciones públicas, y con un 4 por ciento de incremento sobre el del año pasado”.

El aumento corresponde, en su mayor parte, al apartado de retribuciones, dijo, desgranando varios puntos: el incremento de la plantilla supone 400.000 euros; la subida del 1 por ciento a los empleados, que ya tiene previsto aprobarse en los Presupuestos Generales del

Estado, suma 158.000 euros; los acuerdos alcanzados con los representantes sindicales para incrementar los complementos específicos de los niveles del 13 al 18, es decir, la subida de los niveles más bajos, que se hará en los próximos tres años, este año supondrá un incremento de 40.487 euros; y la subida en retribuciones en los conceptos de noches y festivos este ejercicio, 32.820 euros.

Asimismo, dijo, “los gastos de la Seguridad Social se han visto incrementados por la subida del gasto de retribuciones”, llegando este año hasta los 258.000 euros.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.