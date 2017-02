Varios afiliados de Ciudadanos se muestran en contra del pacto para aprobar los presupuestos

Los presupuestos del Ayuntamiento para 2017 fueron aprobados en el pleno, como ya se había anunciado, gracias al acuerdo alcanzado entre el equipo de Gobierno y el grupo de Ciudadanos, que se abstuvo en la votación.

El pacto, muy criticado en la sesión plenaria por el resto de los partidos, tampoco parece convencer a algunos afiliados de la formación naranja. De hecho, varios de ellos hicieron público un escrito en el que mostraban su disconformidad ante la inminente aprobación de las cuentas municipales, aunque no influyó en nada en el voto de las dos concejalas Ciudadanos, que mantuvieron su abstención en el pleno.

El texto —rubricado por algunos de los afiliados y simpatizantes del partido liderado por Albert Rivera, entre los que se encuentra el exconcejal Juan Alcalde— pone de manifiesto “nuestra sorpresa y malestar” por la abstención de María José García Orejana y Miriam Sanz, sus representantes en la corporación.

“La decisión por supuesto es legítima, pero se ha tomado sin tener en cuenta a los afiliados —continúa el escrito—. Desde luego no nos oponemos al diálogo con el equipo de Gobierno y con los demás grupos, pero entendemos que una cuestión tan relevante para la ciudad como son los presupuestos necesitan un debate interno serio y una postura firme”.

“Por tanto, no podemos compartir la decisión tomada, pues las explicaciones de la portavoz en rueda de prensa dejan muchas dudas a los segovianos e incertidumbre por la aplicación de unos presupuestos que el propio grupo municipal considera malos para la ciudad. El hecho de hacer pública esta información es por la falta de comunicación con los actuales responsables de Ciudadanos Segovia, que estiman que la aprobación de los presupuestos de la ciudad no era motivo de discusión entre los afiliados”, concluye.

