Ángel Gabilondo aboga por un pacto social, político y territorial de Educación

El catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y exministro de Educación, Ángel Gabilondo Pujol, aboga por alcanzar un pacto de Estado social, político y territorial por la Educación, un “pacto de verdad”, según manifestó ayer en Segovia.

El ahora portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, que era ministro de Educación cuando el instituto María Moliner consiguió el Premio Nacional de Convivencia, en 2011, acudió ayer al centro docente segoviano para clausurar su XX Semana Solidaria. Su visita coincidió con el anuncio de la convocatoria de huelga general en todos los niveles y sectores educativos para el día 9 de marzo. Gabilondo interpreta que con esta convocatoria “la sociedad está demandando su espacio” en el pacto de Educación en proceso de negociación. “Yo no voy a poner nota a las convocatorias, ni decir si es pertinente o no la huelga, pero sí demuestra que hay una conciencia social de que este asunto es decisivo”, comentó el profesor y político que defiende con convicción que “España será lo que su educación sea”.

Gabilondo considera “necesario” alcanzar un pacto de Estado en materia educativa, y entiende que esa necesidad lo hace posible incluso en un momento como el actual de gran pluralidad y diversidad política en el parlamento nacional. “No se puede gobernar más que a través del acuerdo y el consenso y en un asunto como la Educación, donde hace falta estabilidad normativa, legislativa y financiera es claramente indispensable”, señaló el catedrático de Metafísica.

De forma insistente, Ángel Gabilondo remarcó la importancia de llegar a un “pacto de verdad” en el que tengan presencia los centros, los profesores, las familias, los agentes sociales, “y no sea un simple acuerdo entre grupos políticos”. El exministro, que en su legislatura dio pasos importantes en esta dirección, se compromete a trabajar “donde ahora me corresponde” en favor de ese debate participativo “social y político” que “lleva su trabajo” pero que dice está “encantado” de afrontar si se hace “en serio”.

Además, el profesor y político puntualizó que el acuerdo debe ser “territorial” porque las competencias en materia educativa están transferidas a las comunidades autónomas.

Debate en el PSOE

Ángel Gabilondo evitó valorar a los candidatos a las primarias del PSOE y apostó por favorecer debates serenos donde se hable de los problemas de los ciudadanos que “eso une más que cualquier otra cosa”, declaró en Segovia. Desde su posición de independiente, que “no indiferente”, “lo que hago —comentó a los periodistas— es escuchar y trabajar para que haya debates serenos, que haya unidad y que cada uno defienda sus ideas”. Además, Gabilondo procura que el PSOE “anteponga los intereses de los ciudadanos a las legítimas aspiraciones de cada uno”. “Hablemos de sanidad, de educación, de empleo, de vivienda, de transporte...eso une mucho”.

En el IES María Moliner, “como en casa”

La directora del instituto María Moliner, Margarita Sanz Lobo, como representante de la comunidad educativa anfitriona agradeció a Ángel Gabilondo su disposición para presidir la clausura de la XX Semana Solidaria. “Venir a un centro escolar es el mejor regalo que puedo recibir; aquí me siento en casa” dijo el exministro que dio el Premio Nacional de Convivencia al instituto segoviano en 2011 y valoró su trabajo por la educación en valores. “La educación es el espacio desde el que trabajo por nuestro país y por crear condiciones de vida dignas para todos”, manifestó.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.