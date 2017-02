La Audiencia reabrirá el caso de las prejubilaciones de Caja Segovia

Atilano Soto, expresidente de Caja Segovia, durante una de sus comparecencias ante los medios. / JUAN MARTÍN

Vuelco al caso de las prejubilaciones de Caja Segovia. Tras el sobreseimiento el pasado mes de junio por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 y el posterior archivo de las actuaciones desarrolladas hasta entonces, la Audiencia Provincial de Segovia ha decidido esta semana volver a abrir el caso.

Las primeras reacciones a esta noticia llegaron ayer desde dos de los grupos políticos más implicados en esta causa: UPyD, que inició las denuncias tras llegar a sus manos un anónimo, al parecer de antiguos trabajadores de la entidad; e Izquierda Unida, que aún está personado en la causa.

José Ángel Frías, coordinador provincial de IU, aseguró que “es una buenísima noticia para todos los segovianos y ratifica la línea de Izquierda Unida, fundamentalmente, pero también del resto de las partes que están personadas y siguen en el caso”.

Sobre el auto de la Audiencia, dijo que “las dos cosas que se apuntan son muy importantes. Primero, que pueden haber fallado los sistemas de control, pero que evidentemente se ha cometido un delito, que es lo que apunta la Audiencia Provincial; y también la normativa europea [a la que hace referencia el auto], que no sabemos si sigue vigente o no, pero que parece que en aquel entonces todavía estaba vigente, que dice que realmente no hace falta incumplir una norma para cometer un delito, hace falta simplemente cometer un perjuicio a esa sociedad y las cuentas reales y el estado de Caja Segovia no apuntaban a que se pudiesen asignar esas prejubilaciones, que ascendían en total a unos 34 millones de euros”.

Para Juan Ángel Ruiz, portavoz provincial de UPyD - Centrados en Segovia, es un “orgullo” que la Audiencia Provincial reabra el caso y destacó que “la sentencia da un ‘palito’ importante al Juzgado número 2, abriendo esperanzas a que se pueda repetir el caso de Nova Caixa”.

Ruiz recordó también que, gracias a aportaciones de los ciudadanos de Segovia y de los miembros de la asociación, “se hizo el informe pericial que demuestra, y así lo ha reconocido la Audiencia Provincial, que en 2010 la pérdida patrimonial de Caja Segovia fue de un 65 por ciento, es decir, la Caja en 2010 perdió 222 millones de euros”.

“El resultado que dio el Comité de Dirección [de la entidad] y en el que se basaba el que no había ilegalidad posible era que Caja Segovia había ganado 16 millones; y no es lo mismo ganar 16 millones que perder 222 millones”, añadió.

“Esto hace que se abra una nueva puerta a la investigación, que el juez tenga que tener en consideración no sólo la decisión de la Audiencia Provincial, sino también la del Tribunal Supremo, que ha metido en la cárcel da los directivos de Nova Caixa”, concluyó Ruiz, haciendo referencia la sentencia del Tribunal Supremo que ha impuesto dos años de prisión a exdirectivos de Nova Caixa Galicia por haber cobrado indemnizaciones millonarias de dicha entidad.

Desde UPyD - Centrados en Segovia, por último, dieron las gracias a “las personas de UPyD que denunciaron en su momento; a los trabajadores de la Caja que mandaron ese anónimo famoso; a Izquierda Unida, al sindicato de Cajas, que también está personado en la causa; a la Fundación Caja Segovia, con la que hemos estado trabajando y a la que hemos hecho llegar este informe pericial que al final ha tenido su éxito pero; y, sobre todo, a todos esos segovianos que han puesto dinero de su bolsillo y que siguen luchando y creyendo, como nosotros, que esta causa puede ser y será favorable para la ciudad y que devolverán el dinero pendiente de cobrar”.

