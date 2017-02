Pleno cargado de reproches para aprobar unas cuentas condicionadas por las sentencias

Los concejales del Ayuntamiento escuchan la defensa de los presupuestos realizada por Reguera. / TAMARA DE SANTOS

Como en ‘Crónica de una muerte anunciada’, el pleno ordinario de enero comenzó con el final claro: los presupuestos municipales para 2017 serían aprobados con el voto a favor de los doce concejales socialistas y la abstención de las dos ediles de Ciudadanos. En contra de las cuentas votaron, como ya habían anunciado, los grupos del Partido Popular, UPyD - Centrados en Segovia e Izquierda Unida.

También estaba claro que habría debate, mucho, pero lo que sorprendió fue el tono que alcanzaron algunas de las acusaciones cruzadas ayer por los miembros de la corporación —y eso que llevaban ya más de una semana lanzándose reproches a través de los medios de comunicación—.

Las principales críticas fueron a parar a las concejalas de Ciudadanos, María José García Orejana y Miriam Sanz, por el acuerdo alcanzado con el equipo de Gobierno para permitir, con su abstención, que los presupuestos fueran aprobados. Aunque el equipo de Gobierno también tuvo que aguantar el chaparrón por unas cuentas que, a juzgar por el resto de los grupos, son muy malas para la ciudad, ya que las inversiones reales están condicionadas por el pago de las sentencias a las que tiene que hacer frente el Ayuntamiento.

La discusión sobre los presupuestos comenzó sobre las diez de la mañana, con la presentación por parte de la alcaldesa, Clara Luquero, para quien “presentar las cuentas públicas es el mayor ejercicio de responsabilidad con los ciudadanos”. La regidora defendió el presupuesto elaborado por su equipo de Gobierno —que asciende a 69.379.280 euros, un 3,61 por ciento más que el de 2016—, porque gracias a ellos, dijo, “el Ayuntamiento va a continuar funcionando con normalidad para realizar su principal función: prestar los servicios básicos a los ciudadanos”.

Desgranó algunas de las inversiones previstas para este año, como la segunda fase de las obras de la avenida de la Constitución, la conclusión del ARU de San José, el desarrollo del proyecto Smart Digital Segovia o la reanudación de las obras del edificio CIDE del CAT.

Estos presupuestos, dijo, “nos permiten afrontar el pago de justiprecios fijados por sentencias a los que estamos legalmente obligados. Nos permiten hacer un planteamiento inversor para continuar desarrollando los proyectos previstos, no al ritmo que hubiéramos deseado, pero seguimos avanzando (...) Creo, sinceramente, que el presupuesto que presentamos es el mejor posible en este momento y en estas circunstancias”.

Acabado el discurso de Luquero, el portavoz del equipo de Gobierno, Alfonso Reguera, tomó la palabra para desgranar algunas de las partidas presupuestarias y lanzar la primera piedra contra la oposición. Las inversiones reales no son sólo las obras del Capítulo VI, dijo, también lo son las ayudas sociales, las becas escolares, los proyectos culturales... “aunque no se recojan en el Capítulo VI que tanto les preocupa”.

Y llegados a este punto, el ambiente dejó de ser apacible. Reguera se dirigió directamente a los concejales del Grupo Popular y les acusó de querer paralizar con su voto en contra las inversiones sociales, culturales, educativas, etcétera. “No se pongan el traje de oveja, porque son ustedes los lobos”, les dijo, para añadir que “no piensen, porque se ponen a pensar y es peor”.

La otra parte implicada en el pacto de los presupuestos, Ciudadanos, defendió el por qué de su decisión. La portavoz, María José García Orejana, aseguró que “los presupuestos no nos gustan y por eso no votamos a favor. Pero la otra opción, que sería prorrogar los de 2016, sería peor (...) Así que nos vamos a abstener porque creemos que es bueno para Segovia”.

García Orejana defendió su acuerdo porque consigue el compromiso del equipo de Gobierno para poner en marcha ciertas medidas destinadas a mejorar la ciudad, como la inversión en las redes de abastecimiento, la implantación de columpios adaptados para niños con diferentes capacidades o poner ‘fecha de caducidad’ al CAT.

Votos en contra Sin embargo, ni Luquero ni Reguera ni García Orejana consiguieron que el resto de los concejales votara a favor de los presupuestos o, por lo menos, se abstuviera. De hecho, los portavoces se dedicaron a desmontar los argumentos expuestos por ellos.

Ángel Galindo, portavoz de Izquierda Unida, reiteró su ‘no’ porque los presupuestos, dijo, no son participativos; las inversiones están condicionadas por el pago de las sentencias; y porque “la línea política del equipo de Gobierno socialista está cada vez más alejada de la de Izquierda Unida”.

“Nuestro voto no es ni un bloqueo ni un chantaje, sino que estos presupuestos se alejan de nuestras políticas y creemos que es coherente votar en contra”, afirmó, aunque puntualizó que “no estamos en contra de todo, nos encontrarán en las políticas sociales, culturales...”.

Más duro fue al defender su ‘no’ el portavoz de UPyD - Centrados en Segovia, Cosme Aranguren, quien comenzó su intervención pidiendo conocer “el precepto legal de las palabras que coaccionan a la oposición” —en referencia a las declaraciones de Luquero en las que apuntaba que, en caso de que los presupuestos no salieran adelante y no se pudiera hacer frente al pago de las sentencias, aquellos concejales que hubieran votado en contra tendrían que asumir su responsabilidad legal—, “porque yo, si voy a tener responsabilidad legal, no votaré en contra”.

Para Aranguren, “lo que no es responsable es apoyar a quienes han creado la mayor deuda de este Ayuntamiento en 14 años, de unos 45 millones de euros; ni a quienes han creado el agujero del CAT; ni a quienes no han sabido solucionar la polémica de la estación de autobuses...”. “Tan responsable es una postura como la otra”, dijo el portavoz de la formación magenta, para quien la gestión del equipo de Gobierno socialista “ha estado dirigida por el despilfarro”.

Además, dirigió unas palabras directamente a García Orejana, como firmante del acuerdo: “Flaco favor hace su enorme ego a esta ciudad. Usted quería ser protagonista y lo está siendo”.

Raquel Fernández, portavoz del PP, en términos similares, dijo que la concejala de Ciudadanos “buscaba su minuto de gloria” con este acuerdo, que criticó punto por punto, apuntando que podía haber conseguido mucho más. De hecho, para Fernández el acuerdo es “un gol que le han colado” los socialistas a la formación naranja. Incluso recordó que hasta hace pocas semanas, los reproches entre Reguera y García Orejana eran constantes en los plenos —la portavoz de Ciudadanos llegó a presentar un ruego en un pleno para que el portavoz del equipo de Gobierno municipal se dirigiera a ella “con respeto”—.





