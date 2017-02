El duelo en la cancha del Noia marcará el devenir del Cuéllar en la competición

Tras la lógica suspensión del partido en la jornada anterior por el desgraciado accidente de dos de los componentes del Pizarras los Tres Cuñados, el Naturpellet Cuéllar vuelve a la competición con un complicadísimo pero a su vez importante encuentro en la cancha del líder de la categoría, un Noia que tras las catorce jornadas disputadas aun no conoce la derrota. El partido se disputará el sábado a las 18.15 horas en el Municipal de Noia.

Los cuellaranos afrontan el desplazamiento más largo de la temporada para visitar al Noia, en lo que será el partido de la jornada porque se miden primer y tercer clasificado del grupo 1 de la Segunda División B, las dos mejores defensas de la categoría.



El Noia partía en todas las apuestas como el claro favorito a revalidar el título obtenido la temporada pasada. Con el objetivo del ascenso a Segunda División, esta temporada han reforzado la ya de por sí excelente plantilla de que disponían, con hasta cinco jugadores con experiencia en Primera División, y que ha recuperado a su capitán Alex, lesionado a finales de la pasada campaña.



Los gallegos están haciendo una gran temporada invictos en liga, donde solo han cedido dos empates ante O Esteo en casa y en Zamora, están en semifinales de la Copa Xunta de Galicia y llegaron a octavos de final de la Copa del Rey donde cayeron eliminados por el Xota en un igualado choque. En los últimos tiempos han cambiado su forma de juego, pasando de ser un equipo muy ofensivo a basar su juego en una férrea defensa y un extraordinario portero, lo que les hace ser el conjunto que menos goles encaja de la categoría con solo 19, aunque no es un equipo muy realizador.



En las dos últimas jornadas se han impuesto en las complicadas pistas de Guardo (1-4) y Valladolid (0-4) con lo que han abierto un hueco de cinco puntos con el segundo clasificado. En el choque de ida se llevaban los tres puntos de Santa Clara logrando el 2-3 en los últimos segundos.



El Naturpellet Cuéllar quiere romper el maleficio que tiene con la cancha noiesa, en la que nunca ha logrado puntuar a pesar de disputar partidos muy reñidos en todas las ocasiones. Los cuellaranos están situados en la tercera posición, a diez puntos de su rival de esta jornada, aunque con un partido menos, lo que ha aprovechado Zamora para situarse un solo punto por detrás. Saben de la dificultad del partido de esta semana y por ello lo han preparado a conciencia.



Las claves estarán en estar concentrados durante los cuarenta minutos para no cometer errores que faciliten el juego del Noia y aprovechar las ocasiones que se generen, algo que está costando porque durante esta temporada se están necesitando muchas ocasiones por cada gol.



Durante esta semana Ángel Zamora ha recuperado a varios jugadores que, aunque no estarán al cien por cien, si se desplazan a tierras coruñesas para ayudar al equipo en este importante partido. Los que no entran en la convocatoria serán Higinio por lesión y Tito por problemas laborales.

