En casa no se pincha

Alvarito y el jugador del O Parrulo Rubén López luchan un balón. / KAMARERO

El Naturpellet está inmerso en la parte más complicada del calendario en la que se mide a equipos de la zona alta de la clasificación, que o bien aspiran al ascenso directo, caso del Antequera, o bien a alcanzar el título de Liga como los filiales de FC Barcelona y ElPozo, el primero rival de la pasada semana, el segundo de la próxima.



Así que el partido que enfrentará al conjunto segoviano frente al O Parrulo gallego corre el peligro de ser considerado como el falso llano entre dos montañas. El equipo coruñés, actualmente fuera de las plazas de play off, es de esos conjuntos muy fuertes en su cancha, pero irregulares jugando como visitantes. De la mano de un técnico contrastado ya (pese a su juventud) en el fútbol sala como es Diego Ríos, el rival de esta tarde pondrá sobre la cancha del Pedro Delgado mucha disciplina táctica, calidad en las alas, sobre todo con Jacobo, y muchas ganas de acabar con la racha del equipo segoviano, al que siempre le pone las cosas difíciles.



No cabe duda que en algún momento terminara la gran racha de imbatibilidad del Naturpellet, pero la intención es la de prolongarla el máximo tiempo posible, teniendo en cuenta que la ventaja sobre el rival más cercano en la pelea por el ascenso permite un tropezón en forma de derrota. Pero teniendo en cuenta la próxima visita a la cancha de ElPozo B, la intención es de que ese tropiezo no se produzca bajo ningún concepto en casa, donde el equipo cuenta por victorias todos sus partidos menos uno.



Habida cuenta de que todavía queda lo más duro de la temporada, el cuerpo técnico del Naturpellet ha optado por no forzar a ninguno de los jugadores que todavía andan recuperándose de sus respectivas dolencias. Así, Borja Blanco tiene todas las opciones de continuar de baja, mientras que Edu va ‘tirandillo’, pero sin conseguir acabar con el dolor después del fuerte traumatismo que sufrió en el empeine hace ya varias semanas. Es más que posible que, si estas lesiones se hubieran producido en el play off, ambos forzarían para ser de la partida, pero el club prefiere no arriesgar, y más teniendo en cuenta el nivel que ha alcanzado el equipo, dominador con el balón y muy acertado a la hora de resolver con acierto las ocasiones de gol, sobre todo en casa.

Día del jubilado El Naturpellet ha lanzado la iniciativa del Día del Jubilado para sus aficionados, y por este motivo para el encuentro de esta tarde ofrecerá entradas a 2 euros para este colectivo.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.