Sin mirar al rival

El jugador del Viveros Herol Nava Darío Ajo arma un lanzamiento ante la portería del Palma del Río. / AMADOR MARUGÁN

A la hora convenida (seis y media de la tarde), y si el tiempo no lo impide (lo que viene a ser si no se condensa el frontón de Nava y la cancha de juego no pasa a ser una pista de snowboard) el Viveros Herol Nava tratará de torear a un Miura de los buenos como es el Palma del Río, uno de los mejores conjuntos de la División de Honor Plata que aspira a jugar la próxima temporada en la Liga Asobal, bien por lo civil alcanzando el título de campeón y ascendiendo directamente, o por lo ‘criminal’ jugando una fase de ascenso que se prevé de muy altos vuelos esta temporada.



En condiciones normales, el encuentro se tendría que baremar en condiciones de igualdad sobre la pista, porque las plantillas no están tan descompensadas en favor de los visitantes, pero en esta campaña el Viveros Herol Nava se ha complicado la existencia de tal manera que actualmente ocupa una de las plazas de descenso a Primera Estatal. Teniendo en cuenta que el equipo andaluz es el segundo clasificado, la diferencia parece demasiado evidente como para no pensar que el Palma del Río parte como claro favorito para alcanzar la victoria.

Palma del Río cuenta con un poderoso ataque, en el que destaca el pivote Felipe Videl, uno de los jugadores más en forma de la categoría, el central Agustín Casado, y el máximo goleador de la escuadra, el extremo derecho Jesús Morales, con tanta calidad para resolver el ataque estático como para salir a la contra con muchísima velocidad.

Equilibrio por arriba Para ser uno de los mejores equipos de la Liga hace falta estar tan equilibrado detrás, como delante, y en la parcela defensiva, el equipo andaluz cuenta con dos guardametas que están entre los mejores de Plata, Manu López y Joan Costa. A esto se suma la veteranía y la experiencia del Yoel Moreno, que cubre la parte central de la zaga con contundencia, tapando tanto el tiro exterior como las posibles acometidas desde la línea de seis metros.



Si en la pasada jornada el equipo de Óscar Perales dio la de arena frente a un Barcelona B que tuvo que aprovecharse de los numerosos errores de los naveros en la primera parte, es de esperar que, jugando en casa, haya una mayor concentración en el equipo, amparado por sus aficionados. En las escasas ocasiones a lo largo de la temporada en la que el Viveros Herol ha bajado su porcentaje de errores no forzados en los partidos, siempre ha sido competitivo, y se ha llevado la victoria.



Cierto es que el rival es de los de mayor entidad de la categoría, porque el calendario ha puesto a los naveros ante equipos de la máxima dificultad al principio, pero no es menos cierto que la ambición por no descender en el equipo segoviano debe ser, cuando menos, la misma por ascender que tenga el Palma del Río. Aunque la permanencia no está lejana en absoluto, el reloj de arena ha comenzado a llenarse por su parte inferior, y hay que salir a ‘morder’ (deportivamente hablando) al rival. Salvo el lesionado Sergio García, el técnico podrá contar con todos sus hombres de cara a un encuentro que, como todos hasta el final de la temporada, exigirá al Viveros Herol Nava que ponga sobre la cancha lo mejor de sí mismo. La afición no le pedirá menos.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.