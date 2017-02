Una salida de las difíciles

La jugadora del Venta Magullo María del Mar Fernández Cueto supera a una rival de la Universidad de Valladolid. / KAMARERO

El líder de la Primera División Nacional visita una de las cancha más complicadas de la competición femenina. El Unami Venta Magullo se desplaza mañana, domingo, hasta la localidad de cacereña de Baños de Montemayor para jugar frente al filial del CB Alqazeres Motor a las 12.30 en el pabellón José Manuel Calderón.



El conjunto de Esther Muñiz viaja a primera hora del domingo con la totalidad de la plantilla más un jugadora junior. La salida a Cáceres es una de las que más preocupan a la entrenadora, junto con la de la Universidad de León. “Son un equipo muy difícil de ganar. No estamos acostumbradas a jugar los domingos por la mañana. Es una de las salidas que más nos va a costar en esta segunda vuelta, con la de León, ya que tienen un sistema basado en la intensidad. Además, su pabellón acoge un número importante de aficionados que no dejan de apoyar a sus jugadoras”, explica Muñiz. El Alqazeres, sexto clasificado, viene de vencer al San Isidro el pasado fin de semana por el resultado de 63-48.



En cuanto a su planel, sostiene: “Después de la victoria frente a la Universidad de Valladolid en casa (68-41) las chicas han recuperado la ilusión y estamos motivadas para afrontar cada uno de los nueve partidos que nos restan para el final”. También es consciente del papel que tienen que mantener al frente de la competición: “Al estar en la posición de líder el resto de clubes juegan con una motivación extra contra nosotras, por lo que no podemos confiarnos de ninguno”.



La dinámica que sigue el Venta Magullo se encuentra inmersa en su característico sistema defensivo y para aumentar la intensidad de los entrenamientos están subiendo varias jugadores junior, que a su vez están siendo premiadas con la inclusión en las convocatorias con el primer equipo.

