Juan Pascual Manzano, una leyenda local

Juan Pascual Manzano, conocido amistosamente por ‘Juanín’, hombre bueno, serio, sencillo y humilde donde los haya, promotor de un gran Club deportivo que le denominó J.P.M., ¿quién no le recuerda todavía?, donde cientos de chicos y chicas se desarrollaron deportivamente en las especialidades de baloncesto y balonmano, agrupados según la edad.



Plasmar en unas líneas la extensa vida deportiva de Juanín es harto complicado, no obstante voy a dar unas pinceladas que resuman suficientemente su dedicación personal deportiva.



Había nacido en el número 1 de la segoviana calle de San Francisco, un día 13 de julio del año 1935 y es familia de otros buenos deportistas que tuvo Segovia, también muy conocidos, pero en este caso por su práctica del fútbol, Juan Callejo Manzano, q.e.p.d (extraordinario portero que fue de la Gimnástica Segoviana) y su hermano Fernando Callejo. Pronto tuvo que formar parte del mundo del trabajo, eran otras épocas mucho más exigentes y así comenzó a trabajar como tipógrafo o cajista, primero en artes gráficas y después en la imprenta de la Academia de Artillería, donde ha permanecido hasta su jubilación. Compaginar el trabajo con su pasión deportiva le exigió no pocos esfuerzos y también, renunciar a tener una vida propia de la juventud.



Como la gran mayoría de los jóvenes de aquella época perteneció al Frente de Juventudes, institución que te ofrecía la posibilidad de iniciarte en el deporte en general. Comenzó como “flecha” y después fue pasando por otros grados a medida que iba cumpliendo años, como cadete y guía y en 1960 pasó a la Organización Juvenil Española (O.J.E.), al desaparecer el F.J.



En 1956 se hace cargo de varios grupos deportivos del Frente de Juventudes, en las categorías de infantiles, juveniles y mini-basket, en las especialidades de baloncesto y balonmano, dedicándose de lleno al primero y solicitando a otro afiliado, Roberto Pérez Sabín, que llevara el segundo. Durante esta incipiente etapa deportiva logra numerosos éxitos, tanto a nivel local, provincial y regional, como algunos aún pueden recordar. Para mejor desarrollar su altruista labor consigue sacar los títulos de Árbitro y Preparador Nacional en ambas modalidades, entre 1960 y 1969, pues había realizado su labor con una autorización solamente local, en reconocimiento a sus extraordinarios conocimientos para acometer dichas funciones. Uno de sus mayores éxitos es colocar al equipo sénior masculino de balonmano en la Primera División Nacional, lo que le lleva a pisar campos por casi toda España y entre tanto, sigue creando cantera local en ambas modalidades deportivas. Hay una curiosidad que merece ser citada, que ha sido comentada por él, donde reconoce que al principio no le gustaba para nada el baloncesto y que se ensimismó con este deporte al ir a ver los partidos que en aquellas fechas jugaba el grandioso equipo Imperio F.J.



En octubre de 1974 se hace cargo del equipo de baloncesto Imperio O.J.E., heredero de aquel colosal Imperio F.J. de baloncesto, el mejor equipo de esta especialidad que ha tenido Segovia en su historia, que fundara en 1942, entre otros, otra leyenda deportiva del baloncesto, Jacinto Serrano González (q.e.p.d.). A pesar de que el equipo no pasaba por sus mejores momentos, ahí estaba Juanín, para salvar la situación y gracias a sus esfuerzos logra subirle a la Tercera División Nacional, no pudiendo jugar en la Segunda por problemas no técnicos y sí económicos. Aquí, en varias ocasiones, además de entrenador, tuvo que participar como jugador. Este memorable equipo, ya no entrenado por Juanin, desaparece definitivamente en 1985. Pero no hay problema, ahí estaba este gran impulsor deportivo para que la actividad no se perdiera, pero ya con su propio club, como más adelante veremos.



Dado su enorme y bien demostrado entusiasmo y afición por sus deportes preferidos, además de probados conocimientos, en marzo de 1975 es designado Presidente del Comité Provincial de Baloncesto y Minibasket y pocos años después toma la decisión, en 1978, de constituir lo que sería para él su gran ilusión el club J.P.M., es decir, crea su propio club, con el que participa en competiciones de baloncesto y balonmano. ¿Quién de los nacidos a partir de esa fecha y también anteriores no ha oído hablar, e incluso practicar estos deportes en tan segoviano club?. Aquí es donde desarrolla su gran labor, totalmente altruista, a sus expensas, que muy bien ha recogido mi buen amigo y periodista José María Martín con su exquisita pluma y utilizando un claro lenguaje popular hace unas fechas en este querido diario. Logra tener más de cien deportistas, todos federados, agrupados en función de la edad, desde infantiles a sénior, participando en competiciones locales, provinciales y regionales, en algunas de las cuales consigue quedar campeones y en sénior son los primeros en Tercera División, jugando la fase de sector y logrando el ascenso a la Segunda División Nacional de balonmano, lo que les obliga a realizar largos desplazamientos, como a Melilla y hemos oído, que para abonar tan lejano viaje tuvieron, entre todos, que anticipar el dinero, que después les fue reintegrado ¿en su totalidad?.



Su bien demostrada inquietud por facilitar a los jóvenes la práctica del deporte, le llevó a constituir dentro del J.P.M. sendos equipos femeninos de baloncesto y balonmano, así como, tener una Escuela donde se iniciaron cientos de deportistas de ambos sexos.



Toda esta inmensa labor en favor del deporte segoviano la acomete hasta el año 2005, es decir, durante casi 50 años, todo un bagaje difícil de superar, consumando su juventud en tan loable empeño, pues al cumplir los 70 de edad decide tomar un bien merecido descanso y da de baja a su querido club el J.P.M., teniendo la satisfacción de haber formado a grandes deportistas del baloncesto que posteriormente pasaron a equipos de la máxima categoría nacional, como fueron el Kas y el Barcelona principalmente, lo que vino a poner un broche de oro a toda una vida consagrada al baloncesto y al balonmano en su querida ciudad, Segovia.



Estamos pues, ante un claro ejemplo de toda una leyenda del deporte local en sus modalidades ya referidas y parece lógico y en justicia, que a este segoviano de pro, gran impulsor del deporte en Segovia y al que se le debe mucho, hoy ya octogenario, a quien el baloncesto le rindió un merecido homenaje en junio del 2014, sea ahora la sociedad la que le rinda su tributo de admiración y cariño a tan larga trayectoria deportiva, y que mejor que hacerlo en la gala que anualmente se viene celebrando en la ciudad, mostrándole con ello el reconocimiento a su plausible labor, que, a no dudar, tanto bien hizo a quienes enseñó y por ello se sacrificó, facilitándoles una vida deportiva y saludable con resultados ciertamente beneficiosos. El ya supo cumplir, ahora le toca a la sociedad hacerlo.

