Abraham García: “Cada partido fuera de casa es un nuevo reto”

El guardameta de la Gimnástica Segoviana Pablo Barbero antes de entrar al terreno de juego en un partido. / JUAN MARTÍN

La Segoviana se encuentra inmersa en su particular Liga, cuyo objetivo es quedar primeros a final de las 38 jornadas del campeonato. El entrenador Abraham García imprime tranquilidad a los números conseguidos y enfoca el próximo encuentro frente al Burgos Promesas 2000 con cautela: “Cada partido que jugamos fuera de casa es un reto. El rival de este fin de semana está en una situación comprometida y por ello saldrá con motivación de plantar cara al líder”.



La buena andadura hace que el técnico azulgrana se plante introducir cambios: “Los jugadores están trabajando muy bien y volveremos a hacer algún cambios. Hemos recuperado a Ivi y esta semana hemos entrenado sin sobresaltos”.



Por su parte, el guardameta Pablo Barbero analiza la sensaciones del conjunto: “Estamos haciendo una gran temporada. El trabajo diario está dando sus frutos. No podemos pensar en otra cosa que no sea la regularidad. Somos conscientes de que la derrota puede llegar, pero cada partido salimos a por los tres puntos en el campo que sea y esa mentalidad se está viendo traducida en buenos resultados. El objetivo es ganar la Liga para tener un play off más accesible”. En cuanto al Burgos Promesas, asegura: “Es un rival que se siempre que hemos jugado allí hemos sufrido mucho”.

Comunicado de la directiva En relación con la rueda de prensa efectuada en Casper el pasado 24 de enero, la directiva de la Segoviana ha emitido el siguiente comunicado: “Como se dijo en dicha rueda de prensa creemos firmemente que esta temporada volveremos a amortizar 60.000 euros cómo nos marcamos de objetivo al inicio de la campaña, pero la deuda que quedaría al final de temporada sería ligeramente superior a los 160.000 euros y no ligeramente superior a los 130.000 euros como se dijo erróneamente.



Recordamos que a la llegada de esta Junta Directiva la deuda de la Gimnástica Segoviana era de 289.278,60 euros. La temporada pasada se amortizaron 65.744,96 euros comenzando la actual temporada con 223.533,64 euros de deuda, por lo que cumpliendo el objetivo marcado, la deuda será al finalizar la presente temporada algo superior a 160.000 euros”.

