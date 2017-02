Una parada más

Disparo del jugador del Naturpellet Segovia Borja Blanco ante el partido del Barcelona B Lassa. / KAMARERO

El Naturpellet Segovia llega a la jornada 18 de la Segunda División de fútbol con la vitola del ascenso directo. Después de empatar en el duelo frente al líder, el Barcelona B Lassa, le espera la visita del O Parrulo Ferrol en el pabellón Pedro Delgado. El nuevo compromiso para seguir hilvanando el camino a Primera se dirimirá mañana, sábado, a partir de las 18.00 horas.



La plantilla gallega ha sido uno de los pocos equipos que conseguido superar a los hombres de Diego Gacimartín. La referencia de la ida, con un 4-3 en el marcador, acentúa las ganas de revancha por parte de los segovianos. Lejos de rendir una cuenta particular, el cuadro blanquirrojo tratará de esbozar su juego para conseguir un nuevo escalón de su particular regularidad en la que ya encadena diez partidos consecutivos de manera invicta.



“O Parrulo es un equipo difícil de ganar por su dureza en cuanto a la presión. Este año están más compenetrados a nivel grupal, pero fuera de casa les cuesta ganar”, explica Gacimartín. Quedan nueve enfrentamientos y, a pesar de ser el club que mejor lo tiene para ascender, sólo miran su cita más próxima. “Queremos seguir sumando en positivo y para ello no podemos mirar más allá de O Parrulo.”



Para el encuentro, el técnico segoviano vuelve a contar con las dudas de la pasada jornada y, salvo contratiempo de última hora, “la convocatoria será la misma. Borja será baja y Edu sigue tocado. Por otro lado, Alvarito y Buitre continúan con sus molestias”.

Borja: “Es mejor que me recupere al 100%” El ala del conjunto blanquirrojo continúa recuperándose de su lesión muscular que le impide ejercitarse con balón. Con el buen rendimiento ofrecido por cada uno de los integrantes de las filas del Naturpellet, el cuerpo técnico y el propio jugador prefieren optan por guardar reposo. “Es una pequeña rotura en el cuádriceps. La pasada semana estuve entre algodones y el sábado intenté echar una mano al equipo contra el Barcelona B, pero en el calentamiento comprobé que no estaba al 100%. Para estar al 50 % es mejor ser precavidos y que salga otro compañero que seguro que va a rendir a un alto nivel. El equipo está dando la cara falte quien falte y preferimos recuperarnos bien para estar en facultad de condiciones. Queda un tercio de campeonato y no podemos arriesgarnos a que una lesión de una semana se prolongue a un mes”, explica el propio Borja.



En cuanto al rival de esta semana, reconoce: “Nos ganó en la vuelta gracias a su presión y al control de los tiempos. Sabemos que ahora no podemos perder balones y llevar el peso del partido para que estén incómodos”.

