La recompensa del éxito

Los cuatro deportistas segovianos seleccionados en la Serie Oro: la atleta Sara Gómez, el piragüista David Llorente, la boxeadora Lara García y Javier Guerra. / A.M.

La Gala del Deporte segoviano regresa un año más cargada de alicientes. La Asociación de la Prensa en este ámbito (ASPD) ha confeccionado un evento con la presencia del piragüista David Cal, español con más medallas olímpicas de la historia, y de la periodista Paloma del Río, una de los voces de los Juegos Olímpicos de RTVE. La presente edición reconocerá a los mejores deportistas de la temporada y rendirá un homenaje al equipo femenino de Jesuitinas que consiguió la efeméride del ascenso a la máxima categoría nacional, la División de Honor, justo cuando se cumplen 30 años; y al club de atletismo Joaquín Blume por su 50 aniversario. En esta ocasión, el acontecimiento tomará como relieve el Ágora del Campus María Zambrano. A la cita acudirán numerosos clubes de la provincia y los deportistas más destacados en el 2016 bajo las categorías de Serie Oro y Plata.



Entre los mejores deportistas en la modalidad Oro figuran los atletas Javier Guerra y Sara Gómez, la boxeadora Lara García y el piragüista David Llorente después de los éxitos cosechados. Guerra se proclamó campeón de España de media maratón en la localidad de Santa Pola y consiguió la mejor posición en el maratón de Tokio, entrando en meta en novena posición. Estos importantes logros a nivel nacional e internacional le valieron una plaza en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, a pesar de que finalmente no pudiera competir.



La también atleta Sara Gómez se alzó con el título de campeona de España por relevos en la disciplina de 4x400 y el primer puesto en el campeonato universitario en 400 metros lisos, así como un entorchado en el campeonato autonómico absoluto en 400 metros lisos.



El piragüista David Llorente, por su parte, comenzó el año con una operación en el hombro y pese a abrir el curso con incertidumbre consiguió recuperarse y afrontar el campeonato de España absoluto de slalom con victoria. La coronación de esta competición le llevó a la Copa del Mundo y al Europeo sub 23 donde firmó destacadas actuaciones, siendo séptimo en esta última.



La boxeadora Lara García volvió a demostrar que está entre las mejores del país al ganar el campeonato de España en peso gallo de 54 kilos celebrado en La Coruña. Este nuevo éxito se sumó a los ya conseguidos en los últimos años.



En la Serie Plata destacará la labor desempeñada a lo largo de la campaña de deportistas como los atletas Jesús Manzanares, campeón de Europa de media maratón de veteranos para mayores de 55 años; Carolina García, campeona del mundo en Australia en los 200 metros lisos y tres subcampeonatos en 400 y en relevos 4x100 y 4x400; o el joven pelotari Carlos Baeza, campeón del mundo sub 22 de pala corta en la población vasco-francesa de Biarritz.



A nivel de clubes se reconocerán los 50 años de historia del Blume, el trabajo realizado por la cantera del Nava de balonmano -con el Calzados Rober entre los mejores de España- y el ascenso del Naturpellet Segovia femenino a la Segunda División de fútbol sala. En este deporte, la dedicación y la forma de canalizar del entrenador César Arcones también recibirá una distinción al formar parte del cuerpo técnico de la Selección Española, con la que consiguió la Eurocopa de Belgrado en febrero; así como, la portera segoviana Estela García, que debutó con la Selección femenina absoluta.



Esta gala vuelve a recuperar el premio promesa, cuya ganadora será Marta González, primera de España junior de kickboxing. Además, tendrán cabida el logro del ascenso del BigMat Tabanera Lobos, en la segunda regional de rugby de Madrid y la organización del campeonato del mundo por parte del Club de Esgrima de Segovia, como mejor evento de la ciudad.



Menciones especiales El 2016 ha dejado la retirada de algunos de los jugadores más emblemáticos de conjuntos como la Gimnástica Segoviana o el Viveros Herol Nava. Por ello, la ASPD ha querido brindar un homenaje a la trayectoria de los centrocampistas azulgranas Ricardo de Andrés y Roberto Álvarez y de los naveros David de Diego e Ismael Villagrán.



Aparte de la presencia de los premiados y familiares, el acto contará con la representación de numerosas instituciones y de las diferentes empresas colaboradoras. Al término de la Gala habrá un vino español para compartir las sensaciones vividas.

