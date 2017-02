Luquero advierte de la responsabilidad legal que tiene el voto negativo a los presupuestos

Concejales del PP y de UPyD, durante un pleno anterior. / KAMARERO

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, quiso agradecer públicamente ayer a Ciudadanos el acuerdo que permitirá sacar hoy adelante en el pleno los presupuestos municipales para 2017, ya que, “si ahora mismo no hubiésemos llegado a un acuerdo con esta formación y el voto de los diferentes grupos hubiera sido en contra, la ciudad se quedaría sin presupuestos, con lo cual se vería bloqueada, mermada en su posibilidad de desarrollar proyectos y con algunos problemas legales muy serios, de los que seguramente no respondería el Gobierno municipal, sino quienes votaran en contra, porque [los votos] tienen responsabilidad legal una vez emitidos en el pleno”.

El problema, recordó la alcaldesa, es que el Ayuntamiento tiene que cumplir determinadas sentencias, para las cuales el equipo de Gobierno ha negociado planes de pago y “una parte de esos pagos, la que corresponde al año 2017, va en los presupuestos. Si nosotros no cumpliéramos las sentencias, a lo que estamos obligados por ley, el juez inmediatamente reclamaría el cumplimiento de la sentencia”.

Y, reiteró, en el caso de que las cuentas no se aprobaran, “el Gobierno municipal expondría inmediatamente que ha hecho lo posible, que ha elaborado unos presupuestos, los ha llevado a pleno y los ha votado a favor; y los responsables públicos serían los que votaran en contra”.

A esta responsabilidad legal, Luquero añadió la “irresponsabilidad de bloquear la ciudad, de impedir que se invierta, que se resuelvan problemas que vienen de hace tiempo”, y puso como ejemplo las zonas comunes de la comunidad de Anselmo Carretero.

Por todo ello, insisitó, "las responsabilidades son muy serias de quien votara en contra y digamos que se van a ir de rositas porque hemos llegado al acuerdo con Ciudadanos y retiero que agradezco su sensatez, porque si no la responsablidad habría recaído sobre todos los que voten en contra.

Izquierda Unida. "Se da el sinsentido de que tenemos a Izquierda Unida votando en contra de los presupuestos y, por tanto, torpedeando el Gobierno municipal socialista con el Partido Popular. Esto es así", lamentó Luquero. "Es verdad que cada grupo tiene la absoluta libertad de tomar las decisiones que cree oportunas y de votar de acuerdo a sus decisiones, pero insisto en que las decisiones no son inocuas y tienen consecuencias. Estamos aquí representando a los segovianos y para defender sus intereses por encima de todo", apuntó al respecto.

"Nos debemos a los segovianos que nos han votado, no nos debemos a mirarnos en un libro y decir «lo que más le conviene ahora a mi partido es diferenciarse por no sé qué». Creo que ese no es un planteamiento honesto y responsble mirando a los segovianos, que nos han votado a todos, a los ojos", concluyó.

