Ayuntamiento, Diputación y Riaza venderán sus acciones del aeródromo

El aeródromo de Fuentemilanos, propiedad de la empresa Aeronáutica del Guadarrama, SA, se ha convertido en un proyecto poco rentable para las administraciones públicas que tienen participación en ella: el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación Provincial y el Consistorio de Riaza, a través de la empresa La Pinilla, SA.

Por ello, estas instituciones han decidido ahora poner a la venta las acciones que poseen. Así, en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la capital se aprobó ayer el primer trámite para dicha enajenación. Según explicó la alcaldesa, Clara Luquero, se dio el visto bueno a la “propuesta de encomienda de gestión a la Diputación de Segovia para la tramitación del expediente de enajenación de acciones de la sociedad Aeronáutica del Guadarrama”, ya que la Institución provincial, al ser la accionaria mayoritaria de las tres, es la elegida para llevar a cabo dicha enajenación.

“El Ayuntamiento posee un total de 7.604 acciones —alrededor del 17 por ciento de la parte que pertenece a las administraciones públicas—. Y hemos acordado las tres entidades propietarias la enajenación de las acciones con un objetivo muy claro, abrir la posibilidad de que entre capital privado, que pueda invertir y fomentar el desarrollo del aeródromo, es decir, ofrecer otras perspectivas de futuro que las administraciones públicas en este momento no podemos ofrecer”.

Para ello, lo que se va a realizar en primer lugar “es realizar una tasación independiente del valor de las acciones, para tener un dato referencial de cuánto va a suponer eso para cada una de las administraciones, y después se procederá a abrir el expediente de enajenación”, apuntó Luquero.

Insistió la alcaldesa en que “las tres instituciones hemos decidido enajenar, porque la posibilidad y la perspectiva de futuro, de crecimiento de este proyecto, pasa por inversiones y tienen que ser de carácter privado, porque las administraciones ahora no estamos en condiciones de apostar por un proyecto de esas características, necesitamos atender lo básico de nuestras competencias. Así que la decisión unánime ha sido enajenar”.

En este sentido, añadió la regidora que de momento no se ha dado ningún paso más ni hay contactos con posibles compradores, ya que todavía hay contratar la tasación y realizarla para conocer los datos económicos y, en función de ellos, seguir con el proceso de venta de las acciones.

El Aeródromo El aeródromo, situado en el término de Fuentemilanos, es de uso privado. Solamente operan en sus instalaciones aviones ligeros, ultraligeros y planeadores. En la actualidad, consta de una pista totalmente asfaltada de despegue y aterrizaje y una pista auxiliar.

Las aeronaves propiedad de Aeronáutica del Guadarrama, SA, realizan diferentes actividades de trabajos aéreos para las que está autorizada la compañía. Así, por ejemplo, las aeronaves de pistón pueden llevar a cabo remolque de planeadores; remolque de pancarta; fotografía aérea oblicua; filmación aérea; y vuelos de observación y patrullaje.

Asimismo, en las instalaciones de Fuentemilanos se pueden realizar cursos de piloto de planeador y de ultraligero; se pueden contratar vuelos en planeador; se ofrece alquiler de planeadores, cursos de entrenamiento y vuelo de distancia, etcétera.

