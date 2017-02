El hito del ascenso, 30 años después

Las jugadoras y la directiva de Jesuitinas que consiguieron el ascenso a División de Honor hace 30 años, en la plaza de San Martín. / KAMARERO

Se cumplen 30 años de uno de los hitos más importantes de la historia del deporte segoviano, el ascenso del conjunto femenino de Jesuitinas a la División de Honor de baloncesto. La efeméride conseguida en la primavera del 1987 fue distinguida con un emotivo homenaje, organizado por la Asociación de la Prensa Segoviana con motivo de la semana de la Gala del Deporte. Las jugadoras que lograron encumbrar a la ciudad a la máxima categoría nacional volvieron a reunirse para repasar el acontecimiento. En esta ocasión, cambiaron el balón de baloncesto por el micrófono para compartir sus recuerdos en una mesa redonda sobre el Museo Esteban Vicente.

Nostalgia, miradas de complicidad, anécdotas. En definitiva, felicidad desmedida por volver a revivir una época sin precedentes en Segovia. Las protagonistas Belén Serrano, Concha Casado, Rosa Ruiloba, Raquel García, Malú Carretero, María Ángeles Gutiérrez, Ana Martín, María José Heredero y Belén Matey estuvieron arropadas por los directivos y el por entonces presidente Manuel Marín, en un acto moderado por el secretario de la Asociación, Manuel Pacheco y que contó con la presencia de los concejales Marian Rueda y José Luis Huertas.



“El club abarrotaba el pabellón en el que jugaban, bien el de Jesuitinas, el Emperador Teodosio, el Enrique Serichol o los últimos años el Pedro Delgado. Además, la prensa segoviana siempre nos brindó un espacio muy importante. Aquellos años fueron maravillosos. Conseguimos hacer una simbiosis del factor educativo bajo la comunidad entre alumnos, profesores y padres. La clave fue la unidad”, esbozó Marín.



La mirada atrás al ascenso conseguido en San Sebastián se hizo inminente. “Estábamos convencidas de que íbamos a conseguirlo. El play off era al mejor de tres partidos y nosotras ya habíamos ganado el primero en casa. Recuerdo que un directivo del equipo rival nos preguntó que de qué color era la equipación para el tercer partido, dándonos como perdedoras en el segundo encuentro antes de jugar. Finalmente no nos hizo falta, pues ascendimos a la primera”, recordó Ruiloba.



La figura que exprimió las cualidades de las integrantes de Jesuitinas fue de Félix Gómez. El entrenador no pudo acudir, pero se reconoció su labor. “Nos convenció de que éramos las mejores. No he estado en ningún equipo igual”, aseguró Ruiloba.



“Coincidimos una generación de segovianas de muy alto nivel y entrenábamos todos los días con una exigencia máxima en una época en la que no se practicaba el aspecto físico”, recalcó Serrano. Casado, por su parte, subrayó: “No hay precio que iguale aquella gesta. Recuerdo aquel momento con dulzura”.

