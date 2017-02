Martín García ensalza la labor diaria de logísticos y especialistas

El patio de la Academia de la Artillería acogió los actos en el día de San Juan Bosco, patrón de Especialistas y Logística. / KAMARERO

La festividad de San Juan Bosco, que se conmemora cada 31 de enero, se trasladó ayer a la Academia de Artillería de Segovia —en 2016 tuvo lugar en el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 2—, en cuyo patio se celebró un acto castrense que fue presidido por José María Martínez Ferrer, comandante militar de Segovia y coronel director de la Academia de Artillería.

Autoridades militares y alumnos de la Academia participaron en este acto, en el que estuvieron acompañados de sus familiares, ya que la jornada festiva bien lo merecía, sobre todo para aquellos que recibieron ayer algunas de las condecoraciones, como la insignia de la Orden de San Hermenegildo, que reconoce “la constancia e intachable conducta en el servicio, a tenor de lo que establecen las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas”; la Cruz del Mérito Militar; y la Cruz a la Constancia en el Servicio.

Como no podía ser de otra manera en el día del patrón del Cuerpo de Especialistas y de la especialidad de Logística del Ejército de Tierra, los discursos estuvieron dedicados a su trabajo diario. Fidel Martín García, comandante especialista, fue el primero en tomar la palabra, destacando la labor de los especialistas en la actualidad, con unas instalaciones y unos medios cada vez más complejos, para cuyo manejo hace falta una alta cualificación.

“El mantenimiento en condiciones de operatividad de unos recursos complejos y costosos para en gran medida por nuestras manos. La ejecución de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de forma eficaz; la gestión de almacenes para atender las peticiones de repuestos con oportunidad; y la adecuada utilización de las herramientas y sistemas informáticos, presidido todo ello por el principio de eficiencia en la gestión de los recursos deben ser nuestras guías”, dijo Martín García.

Trabajos que, además, “deben ser ejecutados en un entorno seguro para las personas y los materiales, cumpliendo unos estándares de calidad y con respeto al medio ambiente”, añadió; “línea a seguir para que a medio o largo plazo podamos alcanzar unos resultados satisfactorios”.

Por su parte, el coronel director de la Academia de Artillería hizo un repaso a su vida militar, durante la cual “he convivido con los especialistas y logísticos en múltiples destinos en Unidades de Artillería”. Compañeros de los que destacó su dedicación al trabajo, aún a horas intempestivas o bajo unas malas condiciones climatológicas.

“He convivido con vosotros, gente práctica, experimentada, directa, que siempre está al día porque sabe que de no ser así dejan de ser competentes y, sobre todo, útiles; que no malgasta, que se preocupa de la seguridad en el trabajo (...) y que, en definitiva, hacen de la operatividad del material, del cumplimiento de la misión del a Unidad y del servicio a España su razón de ser”, afirmó Martínez Ferrer.

“En una Unidad de combate, de apoyo al combate o logística, en un Parque o en una Academia, el personal de las armas sabemos que podemos contar con nuestros especialistas, que no nos van a defraudar, que encontrarán la mejor solución a los problemas de mantenimiento, abastecimiento o gestión, por complicados que sean, empleando sus amplios conocimientos, su acrisolada experiencia y su proverbial saber hacer. Por todo eso, os damos las gracias y os pedimos que sigáis siendo ejemplares en vuestra dedicación y profesionalidad”, concluyó.

