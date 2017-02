El Turégano alcanza al Arcángel en el liderato de la Primera Provincial

La clasificación en la primera categoría provincial se comprime aún más en su zona más alta, después de que el Arcángel tuviera que suspender su encuentro frente al Monteresma por culpa de la fuerte nevada que cayó sobre la localidad de la sierra el pasado fin de semana.



No fueron demasiados los equipos que se aprovecharon de esta suspensión para reducir las distancias con al liderato. Quien sí lo consiguió fue el Turégano, que se impuso por 3-0 al Cuéllar Santa Teresa en un encuentro que el equipo tureganense se puso de cara apenas superado el primer cuarto de hora de partido, ampliando las diferencias antes del descanso, y rubricando su victoria en los compases finales. De esta manera, el Turégano alcanza al Arcángel en la primera plaza de la clasificación.



Uno de los equipos que podía haberse acercado mucho al liderato era el CD Quintanar Palacio, pero el conjunto amarillo no pudo pasar del reparto de puntos en su enfrentamiento ante el CD Cantalejo. Hasta en dos ocasiones aguantó el conjunto briquero las acometidas del Quintanar, que se queda de esta manera a cuatro puntos del primer puesto.



El segundo de los equipos que no consiguió acercarse al liderato todo lo que le hubiera gustado fue el Mozoncillo, que jugaba en su campo de El Arevalillo frente al CD Carbonero, con el que lo pasó fatal para sumar un punto. El conjunto carbonerense se puso por delante en los primeros minutos de la segunda parte, y pese a sus intentos, el Mozoncillo no logró recuperar la igualdad en el marcador hasta el último minuto del tiempo reglamentario, quedándose de esta manera en la cuarta plaza, a cinco del primero.



El Prádena se queda en la séptima posición después de ceder por 4-1 en el campo de La Vega frente al Cantimpalos, en un encuentro que estuvo bastante más igualado de lo que reflejó el marcador final, puesto que cumplida la hora de partido, el marcador reflejaba un empate sin goles. Abrió el tanteador el Cantimpalos con un gol de penalti, al que respondió el Prádena, que sin embargo en los últimos veinte minutos de encuentro encajó tres goles más que certificaron su derrota.



La UD Villacastín se quedó muy cerca de la victoria en su partido ante el Spórting Riazano, ya que apenas iniciado el choque consiguió marcar el 1-0, resultado que aguantó hasta las últimas acciones del encuentro. En una de ellas, el cuadro de Riaza logró marcar desde el punto de penalti, consiguiendo un punto que le viene de maravilla en su pelea por la permanencia.



En el duelo por todo lo bajo, el CD San Lorenzo logró su primera victoria de la temporada al imponerse al Ie University. Dos goles en la primera parte pusieron a los del barrio de la capital en ventaja, y pese a que el conjunto universitario redujo las diferencias, finalmente no le llegó para sumar un punto.

Sigue la pelea En la Segunda Provincial, prosigue el duelo por la primera plaza, con el Cabezuela ganando por la mínima al Sierra de la Mujer Muerta, el Coca obligado a marcar cuatro tantos para lograr el triunfo en Los Cardos frente al Bernardos, y la Ayllonesa venciendo al Sporting Nava gracias a un buen arranque de partido. Mención especial para el Atlético Hontanares, que a base de victorias se ha instalado en la zona templada de la tabla, y se acerca a la cuarta posición.

