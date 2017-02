Buen inicio, mejor final

El jugador del BigMat Lobos avanza metros mientras los rivales intentan detenerle. / EL ADELANTADO

El BigMat Tabanera Lobos volvió por la senda de la victoria en el Campo de Yuncos: En un choque muy igualado los Lobos consiguieron imponerse al Quijote que les puso muy complicado el triunfo.



En los primeros minutos el conjunto segoviano salió al campo muy fuerte, y no tardó en adelantó en el marcador. Vistos los primeros compases daba la impresión de que iba a ser una victoria clara para los visitantes, pero el juego cerrado de delantera y las patadas con presión del Quijote fueron complicando minuto a minuto el resultado.

Jugando los Lobos con con un hombre menos por una tarjeta amarilla, el marcador se fue poco a poco igualando hasta llegar al final de la primera mitad con el resultado parcial de 5-20.



La segunda mitad siguió como se había desarrollado la primera, ya que aunque la posesión del balón correspondía al BigMat Tabanera, sus jugadores no conseguían materializar puntos. Incluso a diez minutos para el final del partido el Quijote consiguió ponerse por delante en el marcador con un 24 a 20 que daba la vuelta al partido. Las melés y las touchs fueron ganadas con claridad por los Lobos pero muchos golpes de castigo en los ruck provocaban que rápidamente los segovianos perdieran los metros ganados. Además, poco a poco el nerviosismo se fue notando en los jugadores y muchos balones se cayeron al suelo, por lo que no pocos ataques se quedaron a las puertas de poder culminarse.



Parecía que se iba a volver a escapar la victoria para los segovianos pero la última palabra la dieron los Lobos, con dos ensayos que daban la vuelta al marcador. Al finalizar los 80 minutos el 24 a 30 fue favorable al BigMat Tabanera, que tuvo que sufrir en el campo para conseguir la primera victoria de esta segunda fase de la competición.



La alineación que formó el conjunto segoviano en el campo de Yuncos fue la siguiente:

Primera línea: Jolo, Pablo y Jónathan.

Segundas: Cintu y Jota.

Terceras: Chino, Juan y Candi.

Medio Melé: Miki.

Apertura: Peter.

Centros: Alan y Miguelín.

Alas: Braco y Gabri.

Zaguero: Jorge.



Los anotadores por el BigMat Tabanera Lobos fueron Jorge (un ensayo, una transformación y un golpe de castigo), Alan (un ensayo), Jolo (un ensayo), Pedro (un ensayo), y Chino (un ensayo).



El próximo partido del BigMat Tabanera Lobos, que disputará el sábado a partir de las cinco de la tarde frente al Aeronáuticos B, es clave para asegurarse matemáticamente la permanencia en la categoría.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.