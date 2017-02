Un proyecto que toma forma

Imagen parcial de la parcela aledaña a la carretera de Villacastín donde el Quintanar quiere construir el campo. / KAMARERO

Desde hace varios años, el CD Quintanar ha venido trabajando en la idea de conseguir un campo de fútbol propio, donde todos sus equipos pudieran realizar sus entrenamientos y disputar los encuentros. El proyecto, ciertamente ambicioso, ha sufrido diversos parones, pero el club nunca ha desistido de su intención, y poco a poco ésta ha ido tomando forma.



Alberto Barrero, presidente del club y principal impulsor de la idea, ha venido trabajando en la misma con el Ayuntamiento de Segovia, en vista del déficit de instalaciones deportivas en la ciudad, y del mal estado de los campos de hierba artificial. Así, en un principio estudió la posibilidad de la cesión del Mariano Chocolate, pero ésta no llegó a buen puerto, así que la opción de construir un campo propio pasó a ser la preferente.



De esta manera, "comenzamos a ver los primeros terrenos que os ofreció el Ayuntamiento, pero éstos no eran los adecuados, así que la opción era inviable", pero solo por el momento, porque el club, encontró el apoyo del arquitecto Eduardo Martín para elaborar el proyecto, volvió a la carga, en esta ocasión poniéndose en contacto con el concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, "que nos ofreció la cesión de una parcela de 22.000 metros en la zona de la Carretera de Villacastín, que en principio necesitaba de mucha obra para empezar a construir, y nosotros tenemos el presupuesto que tenemos, así que ese tipo de contingencia se nos escapaba de las manos".



Pero después de un tiempo, el Quintanar decidió seguir adelante, "porque nunca habíamos estado tan cerca de poder conseguir el terreno, porque nos llegaron a ofrecer terrenos en Fuentemilanos, en Perogordo... pero se nos quedaban muy lejos", así que el club recibió un escrito por parte del Ayuntamiento señalando su apoyo a la cesión de terrenos para la construcción de instalaciones deportivas, como la que proyecta el club, que de salir adelante revitalizaría una zona importante del barrio de Santa Teresa-Puente Hierro, escaso de infraestructuras relacionadas con el deporte.



Así que el CD Quintanar ya tiene el terreno para construir su campo de fútbol, pero aún le falta camino por recorrer, "ya que ahora es el momento de buscar la financiación. Me reuniré próximamente con el delegado provincial de fútbol y el presidente de la Federación Territorial para que nos digan qué caminos tenemos que seguir. No queremos saltarnos a nadie, y prisa tampoco tenemos en exceso. Queremos hacer las cosas bien, y también estamos recibiendo el apoyo de un diputado nacional para ver qué gestiones nos puede realizar con el Consejo Superior de Deportes”.

Un presupuesto elevado No se trata de una obra menor, “porque nos hablan de unas cifras que se mueven en torno a los 300.000 o 400.000 euros”, afirma Barrero, “y nosotros solo podríamos llegar a poner el diez por ciento de esa cantidad”. Aún así, el presidente del Quintanar considera que ese presupuesto se podría rebajar, “y una vez que contemos con el respaldo del Ayuntamiento, que ya le tenemos, y de la Federación Territorial ya podremos ponernos en marcha para encontrar esa financiación. Una vez que te metes dentro del ‘carrusel’ de las subvenciones institucionales, al final es una cuestión de tiempo”. Y tiempo es lo que le sobra al CD Quintanar, que de manera humilde intentará construir una instalación deportiva necesaria para el club, pero también para la ciudad.

