Herrera pide al sector agroalimentario que se convierta en el motor de la economía regional

La celebración de los 40 años de Grupo Copese sirvió ayer para que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, explicara en Coca su modelo de desarrollo regional, en el que las empresas agroalimentarias —incluidas en el sector industrial—, ocupan un papel fundamental. “Una buena parte de la recuperación del empleo en la región se debe a las empresas agroalimentarias”, declaró Herrera, recordando a continuación que, de los 29.000 nuevos empleos creados en 2016 en Castilla y León, cerca de 14.000 han sido en el sector industrial. Para Herrera, “la industria debe ser el motor de la economía regional”, pidiendo a continuación a los empresarios agroalimentarios que caminen por esa senda.

No pareció casual que Herrera eligiese Coca para hacer tales declaraciones, coincidentes con las palabras del presidente de Grupo Copese, José Muñoz, quien minutos antes había defendido que “la industria del campo debe estar en el campo”, transformando las materias primas cerca de su lugar de origen, para posteriormente, ya elaboradas, proceder a su envío a las ciudades.

El presidente de la Junta aseguró que el “éxito” de los 40 años de Grupo Copese se fundamenta, en primer lugar, en la diversificación de las actividades de la empresa, que de elaborar piensos pasó a la cría de cerdos, para, en un siguiente paso, proceder a la transformación y comercialización de productos. Agregó Herrera que la segunda base de la dilatada trayectoria de Grupo Copese ha sido “su continuada apuesta por la innovación, en las distintas fases de la cadena productiva”. Y citó, en tercer lugar, su “arraigo a la tierra”, recordando que elabora piensos con los cereales de la comarca e impulsa el sector porcino de la zona. “Lo más importante de la empresa se hace aquí”, dijo Herrera, indicando a continuación que tal actividad genera en la actualidad 211 empleos directos y más de 100 indirectos.

Tales méritos llevaron ayer a Herrera a calificar a Grupo Copese como “una empresa modélica” y “un ejemplo para el conjunto de la Comunidad”. Y ello, teniendo en cuenta que Castilla y León es líder en el sector porcino. Colocando datos encima de la mesa, Herrera señaló que la cabaña de porcino de Castilla y León alcanza las 3,8 millones de cabezas, siendo Segovia la provincia con mayor número, 1,2 millones. Dirigiéndose a los empresarios del sector porcino, el presidente de la Junta aconsejó que “no deben tener miedo a la exportación”, poniendo como ejemplo el importante salto dado desde 2010 hasta hoy, habiéndose duplicado las ventas, que en 2016 superaron los 257 millones de euros.

Quiso también Herrera elogiar a la industria agroalimentaria de Castilla y León, la tercera más potente de España, que representa en torno al 10% del total nacional del sector, tanto en número de empresas como en cifra de negocio y empleo. Y reveló que las empresas agroalimentarias castellanoleonesas generan el 29% del negocio del sector industrial, y mantienen a más de 35.000 personas ocupadas, por lo que su aportación a la economía regional es “esencial”.

josé muñoz En representación de la propiedad de Grupo Copese (los hermanos José, Marino y Pedro Muñoz Llorente; y Antonio del Río), el primero quiso dar las gracias a los trabajadores “por 40 años de lucha”, recordando que, a pesar de haber tenido que superar no pocas dificultades, “la empresa ha ido creciendo día a día” hasta llegar a la situación actual, con más de 50 millones de euros de facturación en 2016.

El presidente de Grupo Copese se mostró orgulloso de que la empresa haya contribuido a generar riqueza en Coca y su comarca, y se comprometió a “cuidar todos los detalles para que la excelencia sea nuestra seña de identidad”.

Habló también del arraigo a la tierra de Grupo Copese, manifestó que “nuestra gente —en referencia a los trabajadores— nace y crece aquí, en pueblos pequeños donde todos nos conocemos”, asegurando que la empresa continuará con esa política, la de “seguir luchando para que esta zona no se vaya despoblando” y, con la creación de nuevos puestos de trabajo, “ayudar al asentamiento de población”.

Sostuvo que los propietarios de Grupo Copese son “empresarios vocacionales”, e indicó que la función social de los emprendedores es “tirar del carro”, especialmente en momentos de dificultad, una labor que “no merece más respeto que otras pero tampoco menos”.

Aprovechando la presencia de representantes de las diferentes administraciones públicas en las instalaciones de Grupo Copese, Muñoz les reclamó “una gestión responsable, la mejora de las infraestructuras y formación de calidad, para que la economía rural siga siendo un pilar de nuestra Comunidad”.

De cara al futuro, el presidente de Grupo Copese avanzó que “vamos a seguir forjando proyectos”. Aunque no detalló ninguno de ellos, sí dijo que “en cartera” está el aumento de la fabricación de piensos y tejer “alianzas” con otras empresas.

