Aprender con práctica la recogida selectiva

Un alumno de Primaria del CEIP Fray Juan de la Cruz muestra como actúa la “patrulla verde” del centro. / EL ADELANTADO

Desde principio de curso los alumnos y el personal del Colegio Fray Juan de la Cruz de Segovia, junto a los de otros once centros de la capital, están realizando una campaña de recogida selectiva de envases y papel que implica a toda la comunidad educativa y que forma parte del proyecto EducaEnEco, de Ecoembes, apoyado también por el Ayuntamiento de Segovia y la Dirección Provincial de Educación.

La presentación de la Red de Colegios EducaEnEco en Segovia por parte de Ecoembes tuvo lugar ayer en el CEIP Fray Juan de la Cruz, donde alumnos de Primaria y personal del centro se prestaron a mostrar cómo trabaja su “patrulla verde” dentro de este programa de educación ambiental que quiere acercar el reciclaje a la comunidad educativa.

Isabel Tennenbaum, responsable de Gestión Local y Autonómica de Ecoembes, organización ambiental sin ánimo de lucro que se dedica a la recuperación de envases en toda España, agradeció la implicación de este colegio segoviano y afirmó que “la educación ambiental es un pilar esencia para inculcar el respeto y el cuidado del entorno”, de ahí la importancia de este proyecto que se desarrolla este curso en más de mil centros de cuatro comunidades autónomas —en Castilla y León en todas las ciudades, a excepción de Valladolid aunque sí en su área metropolitana, y en toda la provincia de Palencia—. En el caso de Segovia son doce de dieciséis centros de Primaria los que se han sumado ya al mismo.

Tennenbaum comentó que los valores que se adquieren en el colegio lo son “para toda la vida” y explicó que, además del reparto de papeleras amarillas (para envases) y azules (para papel) en los centros educativos, un educador medioambiental los visita para ayudarles a gestionar mejor los residuos, de forma personalizada, no sólo a los alumnos sino también al personal docente y al no docente (cocineros, limpiadores, etc.). Esta responsable de Ecoembes valoró la recogida de envases en Castilla y León, con una media de 10,6 kilos por habitante y año, y de papel, 17,3 kilos.

Por su parte, Susana Maroto González, de la Dirección Provincial de Educación, comentó que este proyecto se enmarca dentro de la Segunda Estrategia de Educación Medio Ambiental de la Junta de Castilla y León para cinco años (2016-2020) para contribuir a crear modelos de conducta en pro de la sostenibilidad. Destacó “el interés de las entidades implicadas por construir y aunar esfuerzos”, con especial hincapié en los centros educativos como lugares para el conocimiento práctico del reciclaje.

En representación del Ayuntamiento de Segovia, el concejal de Educación y Juventud, Álvaro Serrano, insistió en la idea del trabajo coordinado en materia de Educación ambiental y concretamente en la recogida y gestión de residuos. En este sentido, apuntó que el municipio de Segovia colabora habitualmente con Ecoembes y en 2016 lo hizo a través de seis proyectos distintos para todos los colegios de su territorio, con la participación de más de 1.500 alumnos.

Finalizó su intervención, asegurando que “el Ayuntamiento de Segovia siempre estará donde se solicite su colaboración para programas de estas características”.

EN LA PRÁCTICA La directora del CEIP Fray Juan de la Cruz, Ana Isabel Pérez Álvarez, explicó como se ha adaptado el centro, toda la comunidad educativa en realidad, a este programa EducaEnEco, porque aunque antes ya reciclaban, el personal de limpieza depositaba residuos diferentes en un mismo contenedor. Este colegio utiliza de forma efectiva las papeleras amarillas y azules facilitadas por Ecoembes y también ha incorporado bolsas de colores para que los niños lo asocien mejor. Cuenta, además, con una “patrulla verde” encargada de recoger las bolsas (con guantes de goma) y depositar los envases y el papel, bajo la supervisión de la propia directora, en los contenedores más cercanos al centro, todos los viernes.

“Todos se han implicado muchísimo e incluso hemos comenzado también con los alumnos de Infantil, para que desde muy pequeños se asienten las bases del reciclaje”, comentó Pérez.

