La abstención de Ciudadanos abre la puerta a la aprobación del presupuesto

Raquel Fernández (Grupo Popular), María José García Orejana (Ciudadanos) y Cosme Aranguren (UPyD)

El presupuesto elaborado por el equipo de Gobierno fue sometido ayer al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, donde se aprobó con los votos a favor del Grupo Socialista, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de los representantes del resto de la oposición: PP, Ciudadanos y UPyD Centrados en Segovia.

De esta manera, la abstención de Ciudadanos abre la puerta a la aprobación definitiva del presupuesto en el pleno que se celebrará el viernes, aunque la portavoz de la formación naranja en la corporación, María José García Orejana, asegura que “todavía no se han cerrado las negociaciones”. Añade también que su abstención es fruto de la evaluación de propuestas y porque hay planteamientos hechos por C’s al Gobierno municipal que hasta ahora se han cumplido, aunque quedan otros pendientes.

García Orejana relega la decisión definitiva al menos hasta mañana miércoles, cuando ofrecerá una explicación más detallada en rueda de prensa pero adelanta que, a pesar de las críticas que está recibiendo, y sostiene que seguirán produciéndose por parte de otros grupos de la oposición, la forma de enfrentar la política municipal de Ciudadanos desde la oposición es “positiva, siempre crítica con todo lo que nos parezca mal pero hay que ser conscientes de la realidad municipal y dar alternativas”.

NO SER CÓMPLICES Por su parte, desde el Grupo Municipal Popular, su portavoz, Raquel Fernández, justifica el voto en contra de los ocho concejales del PP en el próximo pleno en que “bajo ningún concepto vamos a ser cómplices de los errores de gestión del Gobierno socialista en los últimos años” que han motivado una baja inversión en la ciudad que los populares cuantifican en torno a los 3,7 millones de forma efectiva este año, al estar muy condicionada la capacidad de maniobra por el pago de sentencias desfavorables. Por si fuera poco, en el Partido Popular tampoco están de acuerdo con el reparto de esa mermada cantidad en la propuesta del equipo de Luquero. Fernández recuerda que la mayor partida, 400.000 euros, se ha destinado al edificio CIDE del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT) “sin que haya todavía un compromiso de quien puede llegar a ocuparlo algún día, y no ya por la Administración competente en sí sino por el uso que se va a dar al edificio, porque las obras suponen una adaptación y a lo mejor luego no vienen —en referencia al Instituto de Danza Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid—.

La portavoz del PP considera que con esa nueva aportación al CAT “se dejan de atender necesidades reales de la ciudad, que a nosotros nos gustaría haber arañado del presupuesto”. Apunta aquí, por ejemplo, al acondicionamiento de los polígonos industriales, sobre todo el del Cerro; al eje de las calles San Juan-San Agustín u otras actuaciones muy necesarias, a su juicio, como mejoras en colegios o una partida mayor para la supresión de barreras arquitectónicas.

“RIDÍCULO” En relación a la abstención de C’s en la Comisión de Hacienda, Fernández dice que parece que este grupo municipal “se ha puesto en ridículo al contradecir todo lo que ha mantenido en los últimos años respecto al CAT”. Para el Partido Popular es difícil calificar de “logro” que el Gobierno municipal haya aceptado destinar 50.000 euros para un parque que, por otra parte, ya había sido acordado a través de una moción por el pleno. “A mí no me parece una cuestión significativa para la ciudad”, asegura la concejala popular.

UPYD Similar opinión tienen en el Grupo de UPyD Centrados en Segovia, que votará “no” a los presupuestos municipales tras haber sido rechazada su única enmienda,

reducir la partida del CAT para poder destinar 350.000 euros a la renovación de la calle San Juan. El portavoz, Cosme Aranguren, ha informado de que la formación naranja “ha presentado “una oferta a la baja”, reduciendo solo 50.000 euros la partida del CAT para poder financiar un parque infantil, propuesta aprobada en comisión con los votos de PSOE y Ciudadanos.

Nada de acercamiento PP-PSOE

Raquel Fernández, portavoz del Grupo Municipal Popular (GMP), comentó ayer a El Adelantado que la actitud del portavoz socialista y concejal de Economía y Hacienda, Alfonso Reguera, en relación con el proyecto de presupuestos municipales no solo no ha estado abierta a la negociación con el PP sino que “más bien desde el primer momento nos invitó a votar en contra”. Aunque el edil del equipo de Gobierno aseguraba ayer no comprender esa oposición sin ofrecer antes alternativas, los populares aseguran que ni siquiera les ha dado pie a presentarlas pero que tenerlas, las tienen.

Estas manifestaciones contrastan con las que IU de Segovia hacía el pasado domingo en una nota de prensa donde anunciaba también el voto en contra al presupuesto por parte de su portavoz en el Ayuntamiento, Ángel Galindo. La formación de izquierdas justifica esa decisión, entre otras cuestiones, en el “acercamiento del PSOE al PP y a las políticas de derechas no solo a nivel estatal, sino también en la provincia” y recuerda que el secretario de Organización de los socialistas segovianos, Alberto Serna, llegó a invitar al GMP a apoyar los presupuestos del Ayuntamiento de Segovia. “Si para el PSOE esos presupuestos están hechos para que los apruebe el PP, es evidente que están bastante alejados de las propuestas de IU”, al tiempo que los acusa de tenderse la mano “para resolver grandes pufos de su gestión como el CAT y Segovia 21”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.