La concejala no adscrita María José Gallego dimite y abandona el Ayuntamiento

La concejala no adscrita del Ayuntamiento de Torrecaballeros, y ex edil de En Común, María José Gallego, ha presentado su dimisión como concejala en el registro municipal, después de que su anterior grupo le reclamara públicamente el abandono del Consistorio. Fuentes municipales han confirmado a este Redacción la renuncia de María José Gallego, después de la polémica suscitada en los últimos días en la localidad, por su postura. En el último pleno municipal del mes de enero, el alcalde de Torrecaballeros, Rubén García, hizo público con su lectura el escrito presentado por María José Gallego, justificando su paso a concejala no adscrita. En el mismo explicaba que los motivos de su decisión eran: “la disolución de la coalición electoral Segovia en Común, que daba amparo a la presentación de lista en el Ayuntamiento de Torrecaballeros; la ausencia de colaboración del grupo que formaba la lista mencionada; y el desconocimiento de la filiación política de, al menos, el 50 por ciento de los componentes de esa lista, por lo que me considero concejala no adscrita”.

Por su parte, los integrantes de Torrecaballeros en Común manifestaron públicamente a través de un comunicado su “absoluta indignación” ante la conducta de la concejala. Consideran que “ha precipitado su decisión sin haber informado a los compañeros de su propio grupo, desatendiendo de forma explícita y reiterada nuestra petición para que cumpla con los compromisos adquiridos en nuestro reglamento interno, con las decisiones mayoritariamente aprobadas en nuestras asambleas, y con los compromisos que ella misma, como todos los cargos públicos de En Común, adquirió al firmar el documento conocido como Código Ético”.

